趙露思克服恐懼「泡水4天」敬業過程曝光　對戲劉宇寧被踩惹網心疼

緯來戲劇台將於22日晚間11點播出由趙露思、劉宇寧主演的《珠簾玉幕》；劇中，趙露思飾演命運淒苦的採珠奴，還為角色特別去學潛水，她透露自己有深海恐懼症，但為了拍潛水戲，竟有四天泡在水裡。

趙露思在劇中的角色常處於命運低谷，卻不畏艱難勇往直前，她坦言看到劇本時就很能共情這個角色，毅然接拍此劇。《珠簾玉幕》將於12月22日晚間11點起，週一至五晚間10至12點於緯來戲劇43頻道播出。

《珠簾玉幕》中一開場就是趙露思的潛水戲，當時劇組說要找個游泳攝影棚拍攝，卻沒想到美術造景太強，把橫店片場改造成「橫店峇里島」讓她嘆為觀止。為了劇中採珠奴「端午」一角，她還特別找教練學潛水，坦言自己其實怕水，更怕深海，平常也不愛搭船，一開始下水拍攝眼睛還看不見，後來愈來愈有安全感，秉持著來都來了的信念，非得把這場戲演好，才能拍好下水戲。

而趙露思與劉宇寧在戲裡一開始的關係是劍拔弩張，卻因為看見彼此身上都有對方的影子，逐漸被吸引。但一開始也有劉宇寧飾演的「郎主」欺負端午的橋段，有一場戲，劉宇寧一腳踩在趙露思的手上，趙露思在地上狂叫吶喊要回母親留給她的遺物，讓粉絲看了相當不捨。

趙露思特別解釋，其實劉宇寧的腳只有輕放在她的手上，笑稱是自己演技太好了，沒想到惹得觀眾看得心疼。不過，趙露思的角色一登場便處命運低谷，為了生存拚命掙扎，她表示自己在閱讀劇本時多次與角色產生強烈共鳴，甚至忍不住想「端午應該走不下去了吧？」但正是這樣的角色韌性，讓她決定接下這個挑戰，也讓她深刻體會到「愈努力的人，愈有選擇權，這就是努力的意義。」

