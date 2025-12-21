北捷砍人案「網喊學武術防身」！跆拳道國手示警1狀況別反擊：趕快跑

記者潘慧中／綜合報導

台北市19日晚間發生隨機殺人事件，27歲男子張文先後在台北車站及中山站一帶投擲煙霧彈，隨後持刀攻擊路人，最終墜樓身亡，全案共造成4死11傷。事發後，看到網路上出現許多關於「為了防身要學武術」的討論，曾是日本跆拳道國手、空手道冠軍的夢多嚴肅地勸，「如果對方有武器的話，趕快跑掉！」

▲夢多看到網路上出現許多關於「為了防身要學武術」的討論。（圖／翻攝自Facebook／夢多 mondo 大谷主水）



[廣告]請繼續往下閱讀...

針對近期發生的社會案件，夢多透露自己為此感到很難過且遺憾。至於網友想學武術防身的想法，他語重心長地說，無論是否學過武術，遇到對方持有武器時，最安全的應對方式只有一個，那就是「趕快跑掉，趕快報警」！

▲夢多勸大眾，如果看到對方持有武器就趕快跑掉。（圖／翻攝自Facebook／夢多 mondo 大谷主水）



為了讓大眾理解嚴重性，夢多更以自身經歷為例透露，自己雖然曾是日本跆拳道國手，「可是我也被刀插過，就是在通勤的時候。」正因為有過這樣的經歷，他再三提醒大家要「盡量避免受傷」，遇到狀況的第一反應「要跑」才是上策。

▲夢多曾是日本跆拳道國手。（圖／翻攝自Facebook／夢多 mondo 大谷主水）



夢多表示，雖然為了防身學武術是好事，但切記「千萬不用對有武器的人」硬碰硬，因為風險實在太大，「希望我們愛的台灣平安，然後受傷的人趕快恢復健康。」