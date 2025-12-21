記者蔡琛儀／吉隆坡報導

大馬歌手鍾潔希昨（20日）返回家鄉馬來西亞首都吉隆坡Mega Star Arena舉行「我就是我」世界巡迴演唱會，也是她睽違十年再度登上家鄉舞台，更頂著榮獲國際大獎ICMA殊榮衣錦還鄉，現場來自世界各地4000名熱情粉絲齊聚，當她唱到〈愛你〉時，老公Joshua更衝上台獻花，接著鍾潔希在老公陪同下下台與粉絲近距離互動，讓現場嗨到幾乎要暴動，最後還出動身穿軍服的保全來維持秩序。

▲鍾潔希老公Joshua驚喜登台獻花。（圖／星音符製作提供）

鍾潔希今年以華語新歌〈我就是我〉榮獲美國樂壇音樂盛典ICMA亞洲流行音樂獎，同時半年內二度登上國際樂壇權威的滾石雜誌報導，成功的打進國際樂壇，眾多國際媒體紛紛接力報導，包括美國權威電視臺FOX、CBS、NBC、ABC等新聞網，都給予不少正面報導。

演唱會有四個造型，「鑽石傳奇女戰士」象徵力量與勇氣，「雪花女神」則是融合馬來傳統元素的白紗，上面鑲滿著超過兩萬顆水晶亮鑽；而「夢幻花仙子」造型，由1000朵大小花朵打造，象徵生命、重生與療癒力量，以及「赤焰公主」 造型，以火熱的紅色，巧妙設計多種機關，如變形金剛的任意變換多種風貌，舞台設計則圍繞著「光」的意象展開，穿插勵志獨白，引導觀眾在音樂中，被光與愛溫柔包圍，重新找回心中的那一道光。

▲▼ 鍾潔希演唱會造型百變。（圖／星音符製作提供）

她這次更請到大馬天后Fauziah Latiff，合作馬來金曲〈Tak Terpisah〉，以及特別嘉賓李安田對唱主演的祝英台話劇主題曲〈迂迴〉，鍾潔希也驚喜秀琴藝炫技，同時表演彈奏鋼琴、電子琴、電子風琴、鍵盤等多種樂器，彈奏演唱多首名曲，展現她的多才多藝。

此外演唱會曲目有華、馬來、英、日及粵語5種語言，這更有不少唱跳舞曲，對體能和專注力都是挑戰，鍾潔希每天花三小時打乒乓球，訓練呼吸、耐力和節奏感。

▲鍾潔希光榮返鄉開唱。（圖／星音符製作提供）