至今不敢搭空車！KIMIKO遇持刀男　機警反應仍留嚴重陰影

記者張筱涵／綜合報導

近日因張文隨機攻擊事件，引發社會對公共安全的高度關注。KIMIKO曾旅居美國，發文提到20多年前親歷紐約地鐵持刀驚魂，以長文分享自身經驗，希望外界能理解人在極度恐懼下的真實反應，同時呼籲大眾提升警覺性，而非事後責怪受害者或目擊者。

▲▼紐約地鐵,地鐵站,列車。（示意圖／達志影像）

▲KIMIKO曾在紐約地鐵遇到持刀犯。（示意圖／達志影像）

KIMIKO回憶，事件發生於紐約地鐵七號線的末班車，當時是寒冬深夜，車廂內人數不多，氣氛原本平靜，直到一名醉漢在空曠小站上車後，情況急轉直下。憑藉多年獨自旅行與演出累積的警覺心，她立刻察覺異樣，開始不動聲色地靠近車門、試圖拉開距離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不久後，醉漢突然情緒失控，掏出小刀在車廂內揮舞並大聲叫囂，車內瞬間陷入極度緊繃。她形容，當下所有人幾乎本能地保持靜止，避免與對方對視，因為在那樣的情境中，任何過大的動作都可能成為被攻擊的目標。她只能將隨身背包擋在身前、縮小身體，用餘光觀察對方動向。

關鍵時刻，車廂劇烈晃動，一名男子突然站起來大聲喝止醉漢，讓對方一時失去平衡跌倒。趁隙之際，KIMIKO迅速將滑落在腳邊的刀踢到隔壁車廂下方，避免對方再度持械。隨後列車抵達大站，警察上車後迅速制服嫌犯，事件才得以平息。

雖然人身安全未受傷害，但這起事件對她造成長期心理影響。KIMIKO坦言，事後數月仍反覆浮現當晚畫面，難以入睡，直到透過書寫、與親友分享情緒，才逐漸走出陰影，自此之後刻意避免搭乘空曠車廂，選擇人多的位置，也隨身攜帶可作為防身用途的硬物。

KIMIKO強調，警覺性並非天生，而是後天累積與訓練的結果。在突發危機中，大腦一片空白、反應遲鈍，都是正常的生理現象，因此社會不應站在事後視角，苛責當下身處恐懼中的人們。

文末，KIMIKO也整理出自身經驗中的三大重點，包括保持距離、避免眼神接觸；在無法逃離時縮小身體並利用隨身物品防護；以及事後務必釋放情緒、尋求支持。她表示，分享這段經歷並非渲染暴力，而是希望透過真實故事，提醒大眾在日常生活中提高警覺，保護自己與身邊的人，並祈願社會不再發生類似悲劇。

【KIMIKO臉書全文】

#深夜地鐵的驚魂時刻：
這是一個發生在二十多年前的真實故事，當時我在紐約上課，經歷了一次讓我至今仍心有餘悸的事件。我希望透過分享這段經歷，讓大家了解人在極度驚恐時的無助，以及如何透過訓練提升警覺性，保護自己。寫出這篇文章的目的不是為了渲染社會事件，而是希望透過我的親身經歷，提供一些實用的自保建議，供大家在面對類似情況時參考，也進一步保護自己。
那是紐約地鐵七號線末班車，冬天的深夜，車廂裡只有幾個人：我、兩位非裔女性，以及一位看似美籍的男子。當時的我們，沒有手機，乘客不是拿著書本閱讀就是閉目養神。一切看似平靜，直到一個醉醺醺的男子在一個空曠的小站上車。
從小因為演出需要，我經常獨自飛往世界各地，這讓我培養出高度的警覺心。當那個醉漢上車時，我立刻感到不對勁。於是我開始不動聲色地移動身體，慢慢靠近車門，試圖拉開距離。這是我多年來被環境訓練的本能反應：在危險面前，保持冷靜，尋找任何逃生機會。
就在我慢慢移動的瞬間，醉漢突然怒吼一聲，掏出一把小刀，在車廂內瘋狂揮舞並大喊大叫。那一刻，車廂安靜到不行。可以感覺到所有人都緊繃到極點。紐約客被環境所後天訓練的反應讓我們知道，這種時候，動作越大，越容易成為攻擊目標。重點是絕對不能跟他對到眼！
這時我已經靠近車廂之間的小門，但不能確定是否能順利拉開。於是我默默將大背包擋在身前，盡可能縮小身體，用餘光觀察醉漢的動向。
#關鍵時刻的應對
這時，車身突然劇烈晃動了一下，那位美籍男子趁機站起來，對醉漢大吼一聲，成功讓他愣住了並絆倒在地。這讓我學到，在這種危急狀況時，「音量壓制」也可以成為一種防身機制。當醉漢跌倒後，手上的小刀滑到我腳邊，我迅速用腳將刀踢到對面車廂下方，避免他再次拿到武器。
車子終於停在一個大站，我們很幸運，剛好兩位高大的警察走上車，這時所有的人開始反應，警察也立刻迅速制服這個醉漢。我顫抖著告訴警察刀子的位置後，立刻衝向人最多的車廂。那一刻，我全身發冷，滿身大汗，心跳聲震耳欲聾。
這件事讓我深刻體會到，在危險面前，冷靜是生存的唯一關鍵。然而，事件結束後，恐懼並沒有立刻消失。整整好幾個月，每當我閉上眼睛，醉漢揮舞小刀的身影就會浮現在腦海中，讓我無法安心入睡。我開始反覆思考，如果我當時沒有移動，如果沒有人站出來，如果警察沒有及時出現，結果會如何？
為了應對這種恐懼，我開始寫日記，將自己的感受記錄下來，才慢慢逐漸釋放內心的壓力。此外，我持續與朋友和家人分享這段經歷，他們的支持和擁抱讓我找回安全感。
從此之後，我再也沒有選擇過空曠的車廂，而是挑選人最多的位置，即使需要站著。此外，我開始隨身攜帶保溫瓶，因為在危急時刻，堅硬的物品可以成為自我防衛的工具。而拉開距離是最好的自保方式。
這裏我想特別強調的是，警覺性並非天生，而是需要後天訓練的反應能力。在面對突發事件時，大腦可能會一片空白，甚至無法做出即時反應，這是完全正常的生理現象。
我們不應該站在上帝視角去責怪那些在現場真實面對恐懼的民眾，因為在極度驚恐的情況下，每個人的反應都可能不同。我們能做的，是透過日常的訓練和準備，提升自己的警覺性和面對緊急狀況時的應對能力，以便在危機來臨時能夠更好地保護自己。
這次可怕的經歷讓我養成極高的警覺性，也讓我學會了如何在恐懼中自我修復。希望我的故事能讓大家意識到警覺性的重要性，並在日常生活中多加留意，保護自己與身邊的人。分享這篇文章的目的是希望透過我的親身經歷，提供一些實用的自保建議，讓大家在面對類似情況時能夠冷靜應對，保護自己。
希望這篇文章能夠清楚地傳達我的經歷和建議，讓大家參考
#最後重點整理
1. 保持距離與避免眼神接觸
在危險面前，保持冷靜並拉開距離是最重要的自保方式。同時，避免與對方眼神接觸，因為這可能會激化對方的攻擊性。我的經驗告訴我，動作越大，越容易成為目標，因此保持低調和冷靜是關鍵。
2. 縮小自己與利用身邊￼的硬物
當無法立即逃離現場時，盡可能縮小身體，並利用身邊的物品（如大背包）擋住自己，減少成為攻擊目標的機會。此外，堅硬的物品（如保溫瓶）可以在危急時刻成為自衛工具，幫助拉開距離或擋住攻擊。
3. 情緒釋放與求助
事後，千萬不要壓抑情緒，因為恐懼和壓力需要被釋放。我們不應該責怪自己在危機中的反應，因為每個人的反應都可能不同，重要的是開始透過訓練和準備提升警覺性，以便在未來更好地保護自己。
這次發生的無差別攻擊事件令人深感遺憾，願受害者與其家屬能夠在困境中找到力量，並祈求未來不再有類似事件發生，社會能夠更加和諧與安全 

