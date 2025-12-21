全炫茂奪大賞！淚崩曝「爸爸病了」　朴寶劍隔10年回娘家：想起《音樂銀行》

記者蕭采薇／綜合報導

南韓年末盛事「2025 KBS演藝大賞」於20日晚間盛大登場，由李燦元、李珉廷與文世潤搭檔主持。今年的最大獎「大賞」競爭激烈，最終由主持《社長的耳朵是驢耳朵》的全炫茂，擊敗朴寶劍、金鍾旼等強敵，奪下象徵最高榮譽的獎盃！除了全炫茂的淚崩致詞，男神朴寶劍睽違多年以「綜藝人」身分獲獎，他在台上一番關於「10年」的感性告白，也成為典禮最動人的亮點之一。

▲全炫茂以《社長的耳朵是驢耳朵》獲得大賞。（圖／翻攝自KBS）

全炫茂在聽到自己名字時一臉不敢置信，上台後坦言：「我真的以為會是朴寶劍，剛才攝影機靠近我時，我還心想『別這樣對我進行希望拷問了』，沒想到真的是我。」他感性表示，作為KBS播音員出身，能在這裡學到綜藝並獲得大獎，意義非凡，「其實最近我很辛苦，因為父親生病了，我常常要在錄影空檔往返醫院。能在這個時候從『娘家』收到這份大禮，我會將它視為要我繼續努力的動力。」

而當晚另一波高潮，則是頒發「年度綜藝人獎」給男神朴寶劍。不僅演技精湛，朴寶劍今年在音樂節目《The Seasons》中的表現也備受肯定。他一上台就謙虛地向台下鞠躬：「能夠在這裡再次見到小時候在電視上喜歡的前輩們，感到非常榮幸。能與我喜歡和尊敬的前輩們一起獲獎，真的感慨萬分。」

▲朴寶劍時隔多年，再次以「綜藝人」身份獲獎。（圖／翻攝自KBS）

朴寶劍回憶起與KBS的深厚緣分，感性說道：「十年前我因為《音樂銀行》獲得了綜藝部門的新人獎，沒想到十年後能再次站在這個舞台上。多虧了《音樂銀行》，讓我有機會走遍世界各地，向大家介紹韓國音樂。」他特別感謝《The Seasons》製作團隊與音樂人們，「每周錄製節目其實並不容易，透過優秀的前輩們，我也稍微了解了製作綜藝節目的辛苦。未來我也會作為演員和個人，努力帶來積極的影響。」真摯發言獲得全場掌聲。

典禮的溫馨插曲還包括同樣拿下「年度綜藝人獎」的Boom（李民浩），他在台上無預警拋出震撼彈，開心宣布：「我的妻子懷第二胎了！」突如其來的喜訊讓全場藝人驚喜尖叫，紛紛送上祝福。

▲Boom驚喜宣布太太懷了第二胎。（圖／翻攝自KBS）

此外，備受矚目的「觀眾票選最佳節目獎」則由《做家務的男人們》拿下，證明了該節目在韓國的高人氣。而在戲劇與綜藝雙棲的李準，也憑藉在《兩天一夜》中的活躍表現，順利抱走「Show/綜藝類最優秀賞」；剛拿下新人獎的沈亨倬，則帶著兒子哈魯一同上台，把榮耀歸功於妻子與家人。