楊繡惠轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」　點名兇嫌父母痛罵：問題很大

記者王靖淳／綜合報導

捷運台北車站及中山商圈昨（19）日發生擲彈砍人案，含兇嫌在內釀成4死11傷，消息曝光後引發各界關注及討論。為此，女星楊繡惠也在社群直播的過程中談論此事。

▲楊繡惠在直播中討論隨機砍人案。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）



楊繡惠直言，這起擲彈砍人案根本就是鄭捷案的翻版，對於無辜遭殃的死者感到相當不捨，痛斥兇嫌的冷血行徑實在「太可惡了。」面對搭乘大眾運輸的安全再度亮起紅燈，她也憂心地提出看法，質疑未來民眾在搭乘大眾運輸工具時，是否該全面升級安檢規格，「以後是不是要坐那個高鐵、坐捷運、坐公車，是不是都要跟坐飛機一樣的規格啊？」

除了對治安感到憂慮，楊繡惠更點出兇嫌的家庭與疏離的親屬關係，對於嫌犯父母對外聲稱「兩年沒跟他聯絡」的說法表示無法接受且不可置信。她質疑，「一個做爸爸媽媽的人，兩年沒跟你兒子連絡」，認為身為至親，應該「多多少少知道你兒子有什麼毛病吧？」

▲楊繡惠批兇嫌的父母問題很大。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

楊繡惠進一步指出，不僅父母如此，連嫌犯的哥哥也表示兩年未有聯繫，讓她不禁感嘆這個家庭的冷漠程度簡直「太匪夷所思。」她直言「他父母的問題很大」，身為骨肉至親卻能長期不聞不問。針對兇嫌在犯案後選擇畏罪輕生、跳樓身亡的結局，楊繡惠認為這樣的下場對兇手來說根本是太便宜了，同時也表示，應該要鞭屍洩萬恨。