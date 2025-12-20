為了宇宙人…49歲絕美玉女驚喜現身台灣！　專程從馬來西亞來力挺

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團宇宙人今晚在台北小巨蛋開唱，也是他們第四度攻蛋，時隔一年重返小巨蛋，嘉賓驚喜請到49歲凍齡女神李心潔，首次站上小巨蛋的李心潔，為了宇宙人，特地搭機自馬來西亞來台，三人還爭先恐後告白李心潔，搞笑說要把女神圍在中間，「代表3個人有心結。」

▲▼ 宇宙人驚喜請到李心潔擔任嘉賓。（圖／記者黃克翔攝）

宇宙人「[ α：回到未來1986 ] 」演唱會20日在台北小巨蛋舉行，今晚小玉唱完〈你的樣子〉，現場響起熟悉旋律〈愛錯〉，李心潔自升降台緩緩現身，引爆全場尖叫聲。李心潔好奇為何宇宙人會想找她當嘉賓？小玉和方Q則笑說要問阿奎，「有人很喜歡妳」，等於直接幫阿奎表白，阿奎則有些緊張表示，前幾個月在台東演出，發現李心潔接在宇宙人後面表演，興奮不已：「我等下演出，李心潔會看到！」阿奎笑說：「剛好那時在籌備演唱會，想說能不能邀妳當嘉賓。」

李心潔接著說，其實台東演出隔天，在機場遇到宇宙人後就開始聽他們歌，大讚宇宙人的音樂很溫暖、很療癒，而且成員都很帥，讓小玉直呼：「被妳說帥很爽！」不過李心潔幽默說，看到宇宙人時，覺得團員們應該很年輕，「但後來去查了一下，其實你們也蠻早出道的！」讓全場歌迷笑翻，小玉表示：「現在人太依賴網路，不要亂查。」

▲▼ 李心潔要小玉穿上花裙，才要跟他合唱〈裙擺搖搖〉。（圖／記者黃克翔攝）

除了〈愛錯〉，小玉說，當時在選合唱曲深陷選擇障礙，還說想唱〈裙擺搖搖〉，沒想到李心潔一口答應，但表示唱這首歌要穿花裙，隨後請工作人員送上一條花裙給小玉，「別擔心，我從馬來西亞帶了一件過來，逛街路邊買的，肯定是你的size，要搖起來喔！」隨後兩人清唱〈裙擺搖搖〉、〈謝謝你的愛〉，讓大批歌迷陷入回憶殺之中。

此外，由於昨天捷運站台北車站、中山站發生隨機殺人事件，導致4死11傷的慘劇，今天宇宙人舉辦演唱會，小巨蛋外擠進萬人，因此場外增派了許多手持長槍的警察，在場外戒備。

▲宇宙人小巨蛋演唱會場外有警察手持長槍戒備。（圖／記者黃克翔攝）