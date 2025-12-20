D.O.趕上婚禮了！MMA典禮搭車直奔金宇彬身邊　快速衝進飯店找哥哥

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣偶像D.O.是演員金宇彬的好友，他20日出席MMA頒獎典禮，本已經對外透露「不會參加婚禮」，沒想到，他稍早還是趁著空檔前往了金宇彬與申敏兒的婚禮，穿著厚重的羽絨外套衝進飯店，兄弟情令人動容。

▲D.O.稍早還在MMA典禮。（圖／翻攝自MMA YouTube)



D.O.身為團體EXO一員，20日本就有既定行程要參加MMA頒獎典禮，本以為他錯過好友金宇彬與申敏兒的婚禮，沒想到，稍早他現身於新羅飯店，工作人員駕車載他到現場，被媒體拍到前往飯店裡參加婚禮的畫面。

▲D.O.在MMA典禮搭車直奔金宇彬婚禮。（圖／翻攝自THE FACT)



只是，D.O.此趟可能無法在典禮裡待太久，由於EXO應是壓軸演出，他勢必得從金宇彬婚禮再度趕回頒獎典禮會場，且從MMA典禮到新羅飯店路程來回需耗時2小時，雖是短暫現身，但兄弟情深溢於言表。

事實上，D.O.現身時，在場有不少人都驚呼。他過去在接受韓媒採訪時，透露不得已缺席婚禮，「原本約好我要唱祝歌，我也認為我是要唱祝歌的人。」只可惜與團體活動撞期，他正面表示「工作很重要，婚禮當然也很重要，但老實說，如果要說哪個是優先，我認為EXO是優先。」但他20日排除萬難到場，令粉絲相當感動。