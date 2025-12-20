小龍女李恩菲「疑遭粉絲情勒」　沉痛喊話：不喜歡拜託不要勉強

記者王靖淳／綜合報導

味全龍人氣啦啦隊成員李恩菲（菲菲）平時會透過社群記錄生活，今（20）日她在Threads發布一則嚴肅長文，吐露在面對粉絲互動時的無奈心聲，「不再以為自己不是情勒了，我真的沒辦法顧及每一個粉絲的感受，如果你喜歡就喜歡不喜歡拜託不要勉強。」

▲李恩菲。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）

李恩菲首先感性地強調，自己一直以來都很珍惜粉絲的支持，並深知正是「因為有你們我不是一個人」，這份陪伴是她前進的動力。但話鋒一轉，她也嚴正指出近期感受到的一股氛圍。針對部分粉絲似乎將「支持」視為籌碼，進而對偶像提出各種要求的行為，菲菲直言，「喜歡如果變成『一定要得到回饋』、甚至要求我們付出」，那麼其實就失去支持原本最美好的樣子。

▲李恩菲疑遭粉絲情勒。（圖／翻攝自Threads／aviva_1028）



李恩菲進一步解釋，作為啦啦隊員，她們所能回饋給粉絲的，其實就是「真心和舞台上的努力」，而不是每個要求都必須回應。面對層出不窮的索求及指責，菲菲也無奈地向那些粉絲喊話：「所以不再以為自己不是情勒了」，坦言自己真的沒辦法顧及每個粉絲的感受，「如果你喜歡就喜歡不喜歡拜託不要勉強。」