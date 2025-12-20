吳淡如北車接女兒「險遇砍人案」　嚇出一身冷汗：真的挺囂張

記者王靖淳／綜合報導

捷運台北車站及中山商圈昨（19）日發生擲彈砍人案，含兇嫌在內釀成4死11傷，消息曝光後引發各界關注及討論。為此，藝人兼作家吳淡如也在社群發文，透露自己昨天才到台北車站接送女兒，事後得知此事時實在是捏了一把冷汗。

▲吳淡如。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

吳淡如透露，自己昨天在前往台北車站接送在外地求學的女兒「小熊」返家時，經歷了一場內心煎熬。她表示，當時女兒正從學校放學並搭高鐵回到台北，然而在接送的過程中，她才得知台北車站及中山商圈發生擲彈砍人案，讓身為母親的她感到極度焦慮，忍不住直呼：「真是捏了一把冷汗。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳淡如PO文談隨機砍人案。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

所幸在驚慌之後，吳淡如順利與女兒會合，為此她在文中寫下「還好已經平安接到」，確認母女倆都安然無恙，這才讓原本擔憂的她稍微鬆了一口氣。談到該起擲彈砍人案，吳淡如特別澄清，文中所附上的驚悚畫面不是她拍的，是朋友傳給她的，同時也感嘆：「就在熟悉的大馬路上，真的挺囂張的。旁邊的人們應該都不知道發生什麼事，所以一開始大家並沒有跑，就是看著。唉。」