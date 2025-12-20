深夜私約17歲少女！大咖製作人曖昧傳訊「可愛到要死」撩妹涉違法

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣音樂團體AAA前成員SKY-HI（日高光啓），現在已經是經紀公司BMSG的代表，打造「BE:FIRST」、「HANA」等人氣新團。然而他被爆私聯年僅17歲的未成年少女A小姐，深夜叫到自己家中，還傳私訊「可愛到不行要死了」等曖昧發言，引發演藝圈譁然。他為此發聲明公開道歉。

▲SKY-HI從人氣團體成員變公司CEO，深夜私約未成年被媒體曝光。（圖／翻攝自X）

據日媒《週刊POST》報導，A小姐自2023年起常獨自前往SKY-HI的家中，大多都是深夜，最初是在社群平台上互動，之後開始以LINE聯繫。根據報導掌握到的對話，SKY-HI傳過「你太可愛我會死」、「太符合我的菜了，反而覺得痛苦」、「最喜歡你了」等曖昧訊息，令A小姐驚喜並向旁人炫耀。雙方沒有過夜行為，A小姐11月被直擊深夜獨自前往，再由疑似是父親的人接送回家，也曾由SKY-HI叫車送她返家。

然而在未經監護人同意下，深夜召見未滿18歲者的舉動，被質疑違反《青少年保護育成條例》規定。對此SKY-HI透過書面回應，「的確有在我自宅兼工作室見面，那是輕率、容易造成誤會的行為。即使出於必要性，與未成年人在深夜會面，時間安排仍極為不妥，這點我深感反省。」他解釋一開始是和女方母親一起見面，之後女方前來是由父親接送，因此以為是獲得家長許可。

SKY-HI在經紀公司「BMSG」擔任CEO，昨日（19）透過公司發聲明，再次強調雙方深夜見面獲得女方監護人同意，但同時也說明，「即便如此，對未成年人在不恰當的時間帶進行會面，仍屬於偏離一般社會常識的輕率行為。」並補充表示：「今後將徹底落實法規遵循意識，誓言不再發生類似情況，並將以最大誠意致力於恢復外界的信任。」他當天出席電台節目，也在節目一開始發聲致歉：「對於造成大家的困擾，我深感抱歉。」