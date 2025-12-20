ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

隨機殺人釀4死！群星祈福
遇恐攻怎麼辦？醫曝小橘書4頁必看
12月20日星座運勢
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳妍希 陳曉 Winter 嘻小瓜 范冰冰 Jesse 魷魚 OneRepublic

深夜私約17歲少女！大咖製作人曖昧傳訊「可愛到要死」撩妹涉違法

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣音樂團體AAA前成員SKY-HI（日高光啓），現在已經是經紀公司BMSG的代表，打造「BE:FIRST」、「HANA」等人氣新團。然而他被爆私聯年僅17歲的未成年少女A小姐，深夜叫到自己家中，還傳私訊「可愛到不行要死了」等曖昧發言，引發演藝圈譁然。他為此發聲明公開道歉。

▲▼深夜私約17歲少女！大咖製作人SKY-HI曖昧傳訊「可愛到要死」。（圖／翻攝自X）

▲SKY-HI從人氣團體成員變公司CEO，深夜私約未成年被媒體曝光。（圖／翻攝自X）

據日媒《週刊POST》報導，A小姐自2023年起常獨自前往SKY-HI的家中，大多都是深夜，最初是在社群平台上互動，之後開始以LINE聯繫。根據報導掌握到的對話，SKY-HI傳過「你太可愛我會死」、「太符合我的菜了，反而覺得痛苦」、「最喜歡你了」等曖昧訊息，令A小姐驚喜並向旁人炫耀。雙方沒有過夜行為，A小姐11月被直擊深夜獨自前往，再由疑似是父親的人接送回家，也曾由SKY-HI叫車送她返家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而在未經監護人同意下，深夜召見未滿18歲者的舉動，被質疑違反《青少年保護育成條例》規定。對此SKY-HI透過書面回應，「的確有在我自宅兼工作室見面，那是輕率、容易造成誤會的行為。即使出於必要性，與未成年人在深夜會面，時間安排仍極為不妥，這點我深感反省。」他解釋一開始是和女方母親一起見面，之後女方前來是由父親接送，因此以為是獲得家長許可。

SKY-HI在經紀公司「BMSG」擔任CEO，昨日（19）透過公司發聲明，再次強調雙方深夜見面獲得女方監護人同意，但同時也說明，「即便如此，對未成年人在不恰當的時間帶進行會面，仍屬於偏離一般社會常識的輕率行為。」並補充表示：「今後將徹底落實法規遵循意識，誓言不再發生類似情況，並將以最大誠意致力於恢復外界的信任。」他當天出席電台節目，也在節目一開始發聲致歉：「對於造成大家的困擾，我深感抱歉。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

SKY-HI日高光啓

推薦閱讀

北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸　刪引戰文深夜道歉

北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸　刪引戰文深夜道歉

8小時前

依依懷孕揭曉性別！　納豆見「氣球顏色」情緒失控激動噴淚

依依懷孕揭曉性別！　納豆見「氣球顏色」情緒失控激動噴淚

7小時前

北車制止嫌犯英雄喪命！　杜汶澤宣布「捐麵館1日收益」給家屬

北車制止嫌犯英雄喪命！　杜汶澤宣布「捐麵館1日收益」給家屬

5小時前

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因　知情者揭「機場失聯」

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因　知情者揭「機場失聯」

12/19 08:39

Winter爆熱戀BTS柾國首現身！手戴袖套「巧妙遮同款刺青」掀熱議

Winter爆熱戀BTS柾國首現身！手戴袖套「巧妙遮同款刺青」掀熱議

17小時前

AV女優「舌頭切半」！　自爆「雙舌更刺激」超震撼畫面曝光

AV女優「舌頭切半」！　自爆「雙舌更刺激」超震撼畫面曝光

16小時前

金宇彬、申敏兒今天結婚！浪漫婚紗照曝光　雪地甜蜜燦笑美炸

金宇彬、申敏兒今天結婚！浪漫婚紗照曝光　雪地甜蜜燦笑美炸

3小時前

今天結婚！金宇彬、申敏兒「捐3億助弱勢」　李光洙擔任司儀

今天結婚！金宇彬、申敏兒「捐3億助弱勢」　李光洙擔任司儀

4小時前

導演帶范冰冰回家！媽嗨喊「原來妳是白冰冰」　影后傻眼：蛤？

導演帶范冰冰回家！媽嗨喊「原來妳是白冰冰」　影后傻眼：蛤？

15小時前

張捷宣布正式成為房仲！　曬名片揭背後內幕：謝謝大家支持

張捷宣布正式成為房仲！　曬名片揭背後內幕：謝謝大家支持

21小時前

OneRepublic高雄穿「宮廟背心」秒變主委：I don’t give a s*t

OneRepublic高雄穿「宮廟背心」秒變主委：I don’t give a s*t

14小時前

蔡詩芸看北捷案嘆「這世界怎麼了」　意外遭嗆：拍一堆美化89電影！

蔡詩芸看北捷案嘆「這世界怎麼了」　意外遭嗆：拍一堆美化89電影！

2小時前

熱門影音

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？

霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑

女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑
林心如曝霍建華超節省　「手機螢幕破掉還在用」

林心如曝霍建華超節省　「手機螢幕破掉還在用」
收到開封餅乾「事件大逆轉」 金佳垠直播解釋：是誤會！

收到開封餅乾「事件大逆轉」 金佳垠直播解釋：是誤會！
龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因
霍建華撞倒紅酒灑到她愛包　林心如反應超Peace

霍建華撞倒紅酒灑到她愛包　林心如反應超Peace
柴智屏曝朱孝天個性20年沒變 　F4變F3「不尊重原著」

柴智屏曝朱孝天個性20年沒變 　F4變F3「不尊重原著」
李光洙「熱水洗菜」全枯掉　理直氣壯：我手就會冷啊

李光洙「熱水洗菜」全枯掉　理直氣壯：我手就會冷啊
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
鍾欣凌穿搭自認像101忠狗　女兒誇讚是白雪公主

鍾欣凌穿搭自認像101忠狗　女兒誇讚是白雪公主
賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

看更多

不給Karina牽手的男子！ 有女神陪玩還玩到哭XD

即時新聞

剛剛
剛剛
31分鐘前0

明天西門活動！雪娥見面會主辦「維安升級3新令」：保障全體安全

1小時前0

深夜私約17歲少女！大咖製作人曖昧傳訊「可愛到要死」撩妹涉違法

1小時前0

挺過風波！孫鵬60歲生日「孫安佐捧臉獻吻」　狄鶯感動喊：我最愛的兩個男人

1小時前0

沒交往就嫁！480萬YTR半年離「曾喊外遇OK」　前妻酸婚內：是嬰兒

1小時前6

北捷砍人太震撼網民「不去跨年」　賈永婕要兒女小心這麼說

2小時前20

臨時為香港大火改演出！MAMA沒照流程走　GD後台怒飆髒話：這是污點

2小時前30

言承旭演唱會悼念大S！「流星項鍊掛望遠鏡」哽咽祈禱…全場淚崩

2小時前411

蔡詩芸看北捷案嘆「這世界怎麼了」　意外遭嗆：拍一堆美化89電影！

3小時前131

金宇彬、申敏兒今天結婚！浪漫婚紗照曝光　雪地甜蜜燦笑美炸

3小時前40

目睹北車封鎖！《全明星》女星曝死裡逃生內幕…郁方：家就住附近

讀者迴響

熱門新聞

  1. 北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸刪文
    8小時前1649
  2. 依依懷孕揭曉性別！納豆見「氣球顏色」興奮噴淚
    7小時前83
  3. 北車制止嫌犯英雄喪命！　杜汶澤宣布捐出麵館1日收益
    5小時前8424
  4. 丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因
    12/19 08:391619
  5. Winter爆熱戀BTS柾國首現身！袖套遮同款刺青
    17小時前4
  6. AV女優「舌頭切半」！　自爆「雙舌更刺激」超震撼畫面曝光
    16小時前143
  7. 金宇彬、申敏兒今天結婚！浪漫婚紗照曝光　雪地甜蜜燦笑美炸
    3小時前261
  8. 今天結婚！金宇彬、申敏兒「捐3億助弱勢」
    4小時前4
  9. 范冰冰被導演媽認成白冰冰
    15小時前3
  10. 「八點檔男星」宣布正式成為房仲！
    21小時前43
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合