F3+阿信上海合體開唱　他罕見1造型曝光喊話：也許會有更完整的陣容

記者蔡琛儀／綜合報導

五月天阿信和F3周渝民、言承旭、周渝民組成的「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會昨（19日）在上海梅賽德斯奔馳文化中心順利登場，被歌迷虧終於圓了「加入男團夢」的阿信，罕見穿上粉色西裝，讓歌迷激動不已。

▲ 五月天阿信和F3周渝民、言承旭、周渝民「F✦FOREVER恆星之城」上海首場 。（圖／翻攝微博）

不過這次演唱會少了F4另一名成員朱孝天，再加上又鬧出朱孝天開嗆的插曲，阿信昨晚在演唱會尾聲感性表示：「我想這次這個陣容或許不是很多人期待中最完美的陣容，但我相信這只是在人生中，這段美麗旅程的一個休息站，也許會有下一站更美好的，有讓大家更期待的，更完整的陣容，回到大家的面前，再一次謝謝你們！」

阿信也問F3，這20年的友情如果要用一句話來形容會是什麼？吳建豪說：「我會選擇『包容』。」阿信笑問：「背後意思是，我們難搞。」吳建豪笑回，根據工作人員的反應，「感覺我們站在舞台上的都滿難搞的」，並表示：「我覺得我們今天可以這個樣子，是因為我們包容彼此。」阿信也深感同意：「我們不但要為難別人，更要為難自己，當然，更要學著去包容別人，跟包容自己。」

接著周渝民突問阿信為什麼都不脫衣服，「是不是比我有偶像包袱？每次都穿那麼保守幹嘛？」立刻讓台下觀眾暴動尖叫，阿信連忙撇清：「我是最晚加入的，我現在應該算是團裡的忙內（老么）吧！」不過剛滿50歲的阿信立刻被周渝民笑問：「現在是要講年齡嗎？」

周渝民也說，「每次看到誰上新聞，我馬上就會收到Vanness（吳建豪）、Jerry（言承旭）的關心，我覺得這種彼此之間幫助的感覺，很甜，讓我很珍惜，未來我們不管發生什麼事情...」他拿起毛巾假裝擦淚，「不要忘了我們好不容易聚集起來的友誼，希望這個友誼可以長長久久。」但因他擦到後來變成像擦汗，還一度笑出來，馬上被團員識破是假哭，讓言承旭立刻也喊：「我也要擦！」逗樂全場。