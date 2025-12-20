ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Winter爆熱戀BTS柾國首現身！
不斷更新／北捷恐攻最新傷亡名單　
AV女優「舌頭切半」畫面震撼
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳妍希 陳曉 Winter 嘻小瓜 范冰冰 Jesse 魷魚 OneRepublic

北捷隨機殺人釀4死震驚全台！　群星祈福「吳青峰、Ella心痛發聲」

記者蔡琛儀／綜合報導

台北市昨（19日）晚間發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文先後在台北車站與中山站一帶丟擲煙霧彈、持長刀隨機攻擊民眾，最後從百貨公司墜樓身亡，整起事件造成包含嫌犯在內共4人死亡、9人受傷，消息震驚社會，不少藝人也紛紛發文祈福。

▲捷運中山站發生隨機砍人，男子丟煙霧彈持長刀砍人。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝）

▲捷運台北車站、中山站昨晚發生隨機砍人震驚全台。（圖／記者陳以昇攝）

金曲歌王吳青峰發了祈禱手勢，搭配與歌手劉胡軼合唱的歌曲〈Home家園〉，被解讀是在為此次事件祈福；此外還有Ella、大馬歌手光良、玖壹壹春風、白安、鼓鼓、許富凱、阿爆、黃鶯鶯、李子森、許志豪、八三夭阿璞、戴愛玲等人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳青峰將重返女巫店開唱。（圖／緒風提供）

▲吳青峰、Ella紛紛發聲祈福。（圖／緒風提供、資料照／記者徐文彬攝）

▲▼ ELLA連8年擔任弘道寒冬助老公益大使。（圖／記者徐文彬攝）

畢書盡發文：「大家都要平安，都要注意自己的安全，希望那些無辜受傷的人，都能平安無事。」告五人雲安及犬青分別呼籲：「出入平安，健健康康，大家都要好好的，如果你累了，我給你加油打氣，無論多忙，記得喝水吃飯上廁所」、「大家出入都要注意自身安全，希望大家一切平安。」婁峻碩則寫：「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安。」李芷婷也坦言：「看到消息好難受，一切平安。」

蔡詩芸則先發文：「這個世界到底怎麼了？」隨後又提醒：「願這場悲劇中無辜離世的人Rest In Peace也為他們的家人送上祈禱，希望所有受傷的人都能被及時救治、平安無事。也希望大家都能注意安全，外出時多留意周遭環境，少滑手機、盡量不要戴耳機。」黃妃則表示看了新聞，非常擔心台北的人們，「希望大家能平安無事，注意自身安全，逝者安息，傷者也能趕快好起來！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸　刪引戰文深夜道歉

北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸　刪引戰文深夜道歉

1小時前

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因　知情者揭「機場失聯」

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因　知情者揭「機場失聯」

12/19 08:39

Winter爆熱戀BTS柾國首現身！手戴袖套「巧妙遮同款刺青」掀熱議

Winter爆熱戀BTS柾國首現身！手戴袖套「巧妙遮同款刺青」掀熱議

11小時前

導演帶范冰冰回家！媽嗨喊「原來妳是白冰冰」　影后傻眼：蛤？

導演帶范冰冰回家！媽嗨喊「原來妳是白冰冰」　影后傻眼：蛤？

9小時前

AV女優「舌頭切半」！　自爆「雙舌更刺激」超震撼畫面曝光

AV女優「舌頭切半」！　自爆「雙舌更刺激」超震撼畫面曝光

10小時前

依依懷孕揭曉性別！　納豆見「氣球顏色」情緒失控激動噴淚

依依懷孕揭曉性別！　納豆見「氣球顏色」情緒失控激動噴淚

1小時前

OneRepublic高雄穿「宮廟背心」秒變主委：I don’t give a s*t

OneRepublic高雄穿「宮廟背心」秒變主委：I don’t give a s*t

8小時前

陳意涵自爆「我是小ㄋㄟㄋㄟ」！鍾欣凌跳舞累癱：2年運動量透支

陳意涵自爆「我是小ㄋㄟㄋㄟ」！鍾欣凌跳舞累癱：2年運動量透支

6小時前

陳美鳳爆料「方馨剃光頭」內幕！心疼揭私下真實面：靠它找回自信

陳美鳳爆料「方馨剃光頭」內幕！心疼揭私下真實面：靠它找回自信

6小時前

張捷宣布正式成為房仲！　曬名片揭背後內幕：謝謝大家支持

張捷宣布正式成為房仲！　曬名片揭背後內幕：謝謝大家支持

15小時前

孫儷1件羽絨衣穿15年！　從《甄嬛》穿到現在：舒適比時尚重要

孫儷1件羽絨衣穿15年！　從《甄嬛》穿到現在：舒適比時尚重要

22小時前

啦啦隊收開封餅乾「事件大逆轉」！　金佳垠解釋來源：誤會一場

啦啦隊收開封餅乾「事件大逆轉」！　金佳垠解釋來源：誤會一場

21小時前

熱門影音

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？

霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑

女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑
林心如曝霍建華超節省　「手機螢幕破掉還在用」

林心如曝霍建華超節省　「手機螢幕破掉還在用」
收到開封餅乾「事件大逆轉」 金佳垠直播解釋：是誤會！

收到開封餅乾「事件大逆轉」 金佳垠直播解釋：是誤會！
龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因
霍建華撞倒紅酒灑到她愛包　林心如反應超Peace

霍建華撞倒紅酒灑到她愛包　林心如反應超Peace
柴智屏曝朱孝天個性20年沒變 　F4變F3「不尊重原著」

柴智屏曝朱孝天個性20年沒變 　F4變F3「不尊重原著」
李光洙「熱水洗菜」全枯掉　理直氣壯：我手就會冷啊

李光洙「熱水洗菜」全枯掉　理直氣壯：我手就會冷啊
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
鍾欣凌穿搭自認像101忠狗　女兒誇讚是白雪公主

鍾欣凌穿搭自認像101忠狗　女兒誇讚是白雪公主
賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

看更多

北捷中山站外隨機砍人！　1男持長刀闖誠品南西店

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前0

妝髮全毀Kevin 老師受難眼神死　阿本崩潰「現在還來得及逃走？」

26分鐘前0

瘋電影／喇嘛與仁波切　西藏活佛仁波切四處流亡現況

1小時前31

依依懷孕揭曉性別！　納豆見「氣球顏色」情緒失控激動噴淚

1小時前22

12月20日星座運勢／巨蟹嘴甜打動財神！金牛勤勞賺　水瓶設好停利停損

1小時前21

柯以敏難得現身　「聽小孩唱歌才知道我們被污染很久了」

1小時前0

F3+阿信上海合體開唱　他罕見1造型曝光喊話：也許會有更完整的陣容

1小時前429

北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸　刪引戰文深夜道歉

2小時前0

北捷隨機殺人釀4死震驚全台！　群星祈福「吳青峰、Ella心痛發聲」

6小時前0

陳意涵自爆「我是小ㄋㄟㄋㄟ」！鍾欣凌跳舞累癱：2年運動量透支

6小時前2

陳美鳳爆料「方馨剃光頭」內幕！心疼揭私下真實面：靠它找回自信

讀者迴響

熱門新聞

  1. 北車中山區恐攻！嘻小瓜激動喊「唯一死刑」遭酸刪文
    1小時前826
  2. 丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因
    12/19 08:391419
  3. Winter爆熱戀BTS柾國首現身！袖套遮同款刺青
    11小時前4
  4. 范冰冰被導演媽認成白冰冰
    9小時前
  5. AV女優「舌頭切半」！　自爆「雙舌更刺激」超震撼畫面曝光
    10小時前143
  6. 依依懷孕揭曉性別！納豆見「氣球顏色」興奮噴淚
    1小時前41
  7. 主委好！共和世代穿宮廟背心開唱
    8小時前12
  8. 鍾欣凌跳舞累癱：2年運動量透支
    6小時前
  9. 陳美鳳爆「方馨剃光頭」內幕
    6小時前2
  10. 「八點檔男星」宣布正式成為房仲！
    15小時前43
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合