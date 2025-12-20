北捷隨機殺人釀4死震驚全台！　群星祈福「吳青峰、Ella心痛發聲」

記者蔡琛儀／綜合報導

台北市昨（19日）晚間發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文先後在台北車站與中山站一帶丟擲煙霧彈、持長刀隨機攻擊民眾，最後從百貨公司墜樓身亡，整起事件造成包含嫌犯在內共4人死亡、9人受傷，消息震驚社會，不少藝人也紛紛發文祈福。

▲捷運台北車站、中山站昨晚發生隨機砍人震驚全台。（圖／記者陳以昇攝）

金曲歌王吳青峰發了祈禱手勢，搭配與歌手劉胡軼合唱的歌曲〈Home家園〉，被解讀是在為此次事件祈福；此外還有Ella、大馬歌手光良、玖壹壹春風、白安、鼓鼓、許富凱、阿爆、黃鶯鶯、李子森、許志豪、八三夭阿璞、戴愛玲等人。

▲吳青峰、Ella紛紛發聲祈福。（圖／緒風提供、資料照／記者徐文彬攝）

畢書盡發文：「大家都要平安，都要注意自己的安全，希望那些無辜受傷的人，都能平安無事。」告五人雲安及犬青分別呼籲：「出入平安，健健康康，大家都要好好的，如果你累了，我給你加油打氣，無論多忙，記得喝水吃飯上廁所」、「大家出入都要注意自身安全，希望大家一切平安。」婁峻碩則寫：「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安。」李芷婷也坦言：「看到消息好難受，一切平安。」

蔡詩芸則先發文：「這個世界到底怎麼了？」隨後又提醒：「願這場悲劇中無辜離世的人Rest In Peace也為他們的家人送上祈禱，希望所有受傷的人都能被及時救治、平安無事。也希望大家都能注意安全，外出時多留意周遭環境，少滑手機、盡量不要戴耳機。」黃妃則表示看了新聞，非常擔心台北的人們，「希望大家能平安無事，注意自身安全，逝者安息，傷者也能趕快好起來！」