AV女優「舌頭切半」！　自爆「雙舌更刺激」超震撼畫面曝光

▲ AV女優Jesse動刀分舌。（圖／大象傳媒提供）



記者翁子涵／台北報導

由大象傳媒與渡邊傳媒聯手打造的26歲新生代AV女優Jesse魷魚，日前傳出振奮人心的好消息，將參加2026年美國 AVN 大獎（AVN Awards）的投票選拔，這場被譽為「成人界奧斯卡」的盛事，將於明年1月24日在拉斯維加斯登場，Jesse 魷魚不只是去參加典禮，她更帶著台灣影迷的期待，要向全球證明台灣女優的軟實力。

▲ AV女優Jesse有雙舌。（圖／大象傳媒提供）



這次Jesse魷魚能挺進國際，最受矚目的莫過於她那充滿視覺衝擊的「雙舌」標誌，為了追求心中那份極致的特色，她在成年後毅然決定動手術將舌頭分割，熬過了漫長的術後復原期，才成就了如今在鏡頭前靈活自如、充滿神祕感的「蛇姬」形象，分享擁有雙舌得心得：「吃起冰淇淋特別有滋味！接吻起來也會更加刺激。」

對她來說，AV產業不僅是工作，更是她展現自我、與觀眾產生共鳴的藝術，她曾害羞地說：「看到自己的作品被大家喜愛非常有成就感，甚至那一點點『被窺視的癖好』帶來的刺激感，都是我前進的動力。」

不過Jesse魷魚其實私底下是個不折不扣的宅女，可以在家打一整天電動不出門，甚至因為對外在要求極高，只要有重大活動，她就會有身材焦慮，嚴格控管自己的身材，保持最佳狀態。

