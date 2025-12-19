ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
劉品言「想念月子中心的日子」　吐產後心聲：開心像被強制關機

記者王靖淳／綜合報導

女星劉品言和藝人連晨翔今年6月公開結婚及懷孕的雙喜訊，並在11月平安生下女兒，消息曝光後喜獲一票祝福。平時會透過社群記錄生活的她，今（19）日發文透露開始想念月子中心的日子，同時也坦言，自己在面對身分的轉換時，有幾天情緒來的沒來由，開心像是被強制關機。

▲▼劉品言。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

▲劉品言11月剛生完女兒。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

劉品言坦言自己「才check out沒多久，已開始想念月子中心的日子。」過去總聽身邊的好姐妹以此形容坐月子的美好，如今親身體驗後，她終於深刻體會到這句話的含義。劉品言形容在月子中心的時光是珍貴的，「放任一切都不用管的安心日常」，在這裡不但能讓產婦專注於身體恢復，從傷口照護、餐食營養到心理健康都有專業團隊把關，就連新手爸媽面對寶寶成長狀況及各種突發的無知，也能隨時獲得護理人員清楚又有愛的解答。

除了分享自己獲得細緻的照護，劉品言也透露她在產後身分轉換時的情緒波動，並表示在坐月子期間，曾有幾天感到「情緒來得沒來由」，形容那種感受就像是「開心像是被強制關機」，雖然說不出具體原因，但幸好透過每天與護理師見面、孩子進房親餵時那些「溫暖不刻意的交談」，讓她的心靈被療癒了。

▲▼劉品言。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

▲劉品言想念月子中心的日子。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

劉品言坦言，原以為坐月子的生活會很無聊，沒想到這裡安排了寶寶游泳、產後伸展等豐富課程，加上親友探訪，讓時間快到「瞬間到達了面對現實的人森。」有趣的是，因為環境氛圍太過自在輕鬆，即便看到老公在學習拍嗝、甚至拿她的「穿哺乳衣開玩笑」耍寶，她也完全生不起氣來，反而很享受這段甜蜜的過程。

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

