曾談20歲差姐弟戀！　中島裕翔爆秘戀「同歲的她」已低調半同居

記者陳芊秀／綜合報導

32歲中島裕翔曾是偶像男團「Hey! Say! JUMP」成員，今年8月28日正式宣布退團，以個人身分活動。而他過去與實力派女星吉田洋傳出20歲差姐弟戀，緋聞轟動一時，19日再爆新戀情，與同齡女星新木優子祕密交往。

▲▼曾談20歲差姐弟戀！中島裕翔爆秘戀「同歲的她」。（圖／翻攝自IG）

▲中島裕翔爆秘戀同齡的新木優子。（圖／翻攝自IG）

據日媒《女性Seven》報導，據女方友人透露，中島裕翔與新木優子已經祕密交往一段時間，新木優子生日前與朋友提前慶生，生日當天則是與男友在家中渡過。她最近忙於主演日劇拍攝，工作結束後，便趕回中島裕翔所在的住所，過著低調的日常。

▲▼曾談20歲差姐弟戀！中島裕翔爆秘戀「同歲的她」。（圖／翻攝自IG）

▲友人爆料新木優子生日當天與男友中島裕翔共度。（圖／翻攝自IG）

而中島裕翔與新木優子因2017年合作電影《明天也有好吃的飯》結緣，之後在《SUITS無照律師》系列中再度合作，感情逐漸升溫。知情人士指出，兩人因共同喜愛攝影而話題不斷，後來更互以暱名稱呼，並在不引人注意的情況下開始交往。

▲▼曾談20歲差姐弟戀！中島裕翔爆秘戀「同歲的她」。（圖／翻攝自IG）

▲吉田羊、中島裕翔曾爆20歲差姐弟戀。（圖／翻攝自IG）

而今年夏天前，新木優子搬至與中島裕翔同棟、僅隔一層樓的大樓，被視為展開半同居生活。兩人始終避免外出約會，作風徹底低調。有關祕密交往、結婚等傳聞，雙方經紀公司尚未回應。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

中島裕翔新木優子

