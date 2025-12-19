蕭薔回憶大S生前暖舉！曝私下對話「她是暖心女子」　便利商店見一幕被嚇呆

記者蕭采薇／台北報導

「台灣第一美女」蕭薔人美心也美，她一手創立的「珍世美學」慈善年曆即將邁入第30個年頭。即將迎接燦爛馬年，蕭薔除了持續展現驚人的凍齡美貌與高難度瑜珈動作，在回顧過往緣分時，更罕見提到了大S（徐熙媛），透露兩人雖然不熟，但對方的暖心舉動讓她至今難忘。

▲蕭薔創立的「珍世美學」慈善年曆即將邁入第30個年頭。（圖／珍世美學提供）

日前聽到許多人討論大S生前的善舉，蕭薔感性表示：「非常令人感動。」她回憶起兩人過往互動，雖然私交不深，但每次見面大S都非常客氣有禮貌，「是個暖心的女子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭薔更透露，前陣子在澳門遇到范曉萱、范瑋琪等人，對方告訴她：「薔姐，之前聽S說，她在便利商店看到有一個戴墨鏡的大美女在跳舞，結果一轉頭發現那個人就是妳呀！」這段「便利商店熱舞」的趣事，也成為兩人之間可愛的連結。蕭薔感嘆人生無常，緣起緣滅要釋懷，更要珍惜眾人的善念。

▲「台灣第一美女」蕭薔人美心也美。（圖／珍世美學提供）

媒體常關心蕭薔何時會有好消息？面對「萬年考題」，她總笑著說：「此生良緣就是珍世美學了，我把最美好的給了他，他把最珍貴的給了我。」對她而言，這條路雖然讓她錯過了一些世俗的風景，但結局真的不一樣，「沒有遺憾。」

▲蕭薔透露已遇到「此生良緣」。（圖／珍世美學提供）

回首30年慈善路，蕭薔的愛心足跡遍布各地。她曾聽聞大陸東北有人養狐狸活剝皮草，便設法救出並捐款買地安置；得知西藏氂牛稀少，她也捐助善養；甚至在河南大水時買氣艇送物資、資助尼泊爾小沙彌唸書。

▲蕭薔慈善已經做了30年。（圖／珍世美學提供）

蕭薔表示：「一盞小燈也有不滅的光亮。」馬年年曆「珍世麗彤」展現明豔奔放風格，每一幅畫面都充滿積極能量與她出神入化的書法、瑜珈之美，期許能匯聚眾人善念，讓福報延續下一個30年。