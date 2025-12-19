《驚六》第3人退出！挑食的新姐「捲打針阿姨爭議」暫停演藝活動

記者張筱涵／綜合報導

YouTuber挑食的新姐因捲入與所謂「打針阿姨」相關的非法醫療爭議，19日正式對外發聲，宣布全面暫停演藝活動，並退出目前參與的所有節目。其中，她也確定從綜藝節目《驚人的星期六》下車，成為繼朴娜勑與SHINee成員Key之後，第三位因相關爭議退出該節目的固定成員。

▲挑食的新姐也因打針阿姨爭議退出節目。（圖／翻攝自Instagram／cnstka486）



挑食的新姐透過個人YouTube頻道發布聲明，首先向粉絲致歉，表示對於這段時間因自己相關事件而引發的擔憂與困擾「由衷感到抱歉」。她指出，對於目前被提出的爭議與質疑，正一一自我反省與整理，並強調「若有錯誤之處，會坦然承認，絕不辯解或逃避責任」。

針對與「打針阿姨」李某的關係，挑食的新姐說明，兩人是透過友人介紹，在首爾江南區的一家醫院首次見面，因此毫無疑慮地將對方視為醫師並接受診療。她表示，自己一直認知李某是合法醫師，且在行程繁忙時，對方曾到她家中進行診療，但她從未前往過對方住處。

挑食的新姐坦言，自己本應更謹慎檢視相關情況，卻未能做到，這是「非常重大的過失」，並向粉絲及相關人士為因此造成的不便與傷害致歉，希望事件帶來的影響能降到最低。

同時，挑食的新姐宣布，將退出目前正在進行中的所有節目，並全面中止既定活動，暫停演藝工作。她也再次向即便理解她不足仍持續給予支持的粉絲致歉，並表示將以誠實、真誠的態度面對此事。

事實上，此次爭議源於媒體公開朴娜勑前經紀人與「打針阿姨」之間的對話內容，指控挑食的新姐曾非法取得藥物，並使用位於一山的醫療設備接受治療，甚至被指曾協助轉交藥物給朴娜勑。對此，挑食的新姐方面強調，自己僅拿過消腫藥，與非法醫療施術無關。

▲挑食的新姐發文。（圖／翻攝自YouTube／short_mouth_sun）



挑食的新姐擁有176萬訂閱者，是知名吃播創作者，近年也活躍於綜藝節目，並在《驚人的星期六》中擔任答錯題目時負責「吃掉食物」的固定角色，深受觀眾喜愛。如今隨著她宣布退出節目，《驚人的星期六》後續動向也備受關注。