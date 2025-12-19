卓別林孫女變身最辣反派！《阿凡達3》灰燼族首領爆紅　網暈船：野蠻又性感

記者蕭采薇／綜合報導

影史鉅作《阿凡達：火與燼》17日正式在台上映，首日便以1800萬台幣的驚人成績空降票房冠軍，更一舉刷新首部曲《阿凡達》的開票紀錄。除了票房開紅盤，大反派—灰燼族首領「瓦蘭」野蠻霸道卻又帶點性感，角色瞬間圈粉無數，而她的真實身分竟是傳奇喜劇大師查理卓別林的孫女奧娜卓别林（Oona Chaplin）！

▲《阿凡達：火與燼》「瓦蘭」野蠻霸道卻又帶點性感，角色瞬間圈粉無數。（圖／二十世紀影業提供）

奧娜卓别林飾演的「瓦蘭」一登場就展現強大氣場，不少台灣影迷看完首映後紛紛在網路上告白，直呼她是全片「最有記憶點」的角色。對於這位魅力十足的反派，與她有火辣對手戲的史蒂芬朗大讚：「奧娜的表演有種獨特的魅力。」山姆沃辛頓也表示，在大銀幕上看她的演出「感覺更震撼、更恐怖」。

▲《阿凡達：火與燼》花絮照，（左起）導演詹姆斯卡麥隆、奧娜卓别林。（圖／二十世紀影業提供）

詹姆斯卡麥隆再次證明票房號召力不減，《阿凡達：火與燼》作為系列最終篇章，利用最先進3D技術帶來極致視覺饗宴。卡麥隆自信表示：「要在電影院創造出驚奇感，讓觀眾相信這奇幻世界宛若真實。」女主角柔伊莎達娜也感性力挺：「這是一種令全世界為之著迷的體驗。」

▲《阿凡達：火與燼》飾演灰燼族首領「瓦蘭」的奧娜卓别林，真實身份是喜劇泰斗卓别林的孫女。（圖／二十世紀影業提供）



電影上映後國際口碑爆棚，《紐約郵報》盛讚是「三集之中視覺最為華麗的一集」，《IGN》則認為本片在各層面上都比前兩集更加精緻。隨著口碑發酵與「最辣反派」話題助攻，《阿凡達：火與燼》勢必將在年底掀起新一波觀影熱潮。