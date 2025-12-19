曾馨瑩名牌衣借她穿！潘奕如《豆腐媽媽》當20年小三　氣場全靠「郭董夫人」

記者蕭采薇／台北報導

民視最新八點檔《豆腐媽媽》未演先轟動！劇組今舉行「豪門下午茶品鑑會」，演員吳皓昇、李沛綾、潘奕如、王晴及羅子惟盛裝出席。其中飾演「地下情人」長達20年的潘奕如，驚爆為了撐起豪門氣場，竟找來好友、鴻海創辦人郭台銘的夫人「曾馨瑩」救火，大方出借私服與珠寶，讓她瞬間貴氣逼人。

▲民視八點檔《豆腐媽媽》演員吳皓昇、李沛綾、潘奕如、羅子惟、王晴出席媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

潘奕如在劇中飾演默默陪伴的「滷百頁豆腐」，當了20年地下女友才發現愛人根本沒離婚。她自嘲角色苦情，但造型絕對不能輸，特別感謝好友曾馨瑩力挺，出借多套名媛私服與珠寶，讓她從頭到腳都充滿「真實豪門感」。

▲潘奕如向好友曾馨瑩借了多套名媛私服與珠寶。（圖／記者湯興漢攝）

飾演萬家董事長的吳皓昇，這次挑戰「由黑洗白」的複雜角色，表面風光卻謊話連篇，被劇中妻子李沛綾認證是「最渣董事長」。李沛綾則化身性格火辣的「椒香麻辣豆腐」，不僅為愛犧牲替老公頂罪入獄，還被迫骨肉分離，她坦言這是演藝生涯數一數二的高難度挑戰。

▲吳皓昇挑戰「由黑洗白」的複雜角色，被劇中妻子李沛綾認證是「最渣董事長」。（圖／記者湯興漢攝）

飾演叛逆千金的王晴，這次決心顛覆形象，直言：「我就是想演壞女人，被罵也沒關係！」為了完美呈現富家女氣場，她自掏腰包近10萬元治裝，打造「壞得有層次」的惡女形象。全劇由金獎導演馮凱操刀，高強度的即興創作讓吳皓昇直呼：「壓力大，但也非常過癮！」《豆腐媽媽》將帶領觀眾看見豪門在愛與背叛中的掙扎。