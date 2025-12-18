林可彤暫離台灣「認身心都苦」　親揭移居美國背後原因

記者王靖淳／綜合報導

女星林可彤結婚後育有兩子，今年7月宣布搬到美國加州生活的她，昨（17）日在社群發文分享近期的生活寫照，同時也大方透露自己之所以決定搬家的原因。

▲林可彤。（圖／翻攝自Facebook／林可彤 Hope Lin）

面對外界好奇她為何能如此迅速適應異地生活，林可彤在文中自嘲笑說是因為自己比較笨。她選擇「走一步才算一步」，甚至連明天的菜單都懶得想，正因為沒想太多，反而減少許多不必要的焦慮。至於眾人猜測搬家是否為了孩子的教育，林可彤也首度揭露主因，其實是為了成全老公的一片孝心。

林可彤透露，老公原本就是在美國長大，在亞洲打拚十多年後，考量到「爸爸媽媽年紀都大了」，希望能返鄉陪伴雙親，加上剛好在灣區找到新工作，於是她便「沒有意見的搬過來了。」不過，她也坦言，這裡的日子是真的辛苦很多，不論是身體勞動或心理層面都面臨挑戰。然而，令夫妻倆欣慰的是，兩個兒子適應得極好，讓她深受感動。

▲林可彤今年7月搬到美國生活。（圖／翻攝自Facebook／林可彤 Hope Lin）

看著家中長輩能有兒孫陪伴，孩子們上學、玩樂都開心，林可彤轉念一想，告訴自己「看他們快樂我就快樂了。」儘管在美國經營個人的工作與品牌確實會比較艱難，但她抱持樂觀態度，相信總會找到新的出路的，同時也表示：「媽媽就是這麼一個角色，看起來沒在幹嘛，但真的犧牲很大，不求別人能懂，只求孩子健康平安長大。然後老公少囉嗦！多賺錢，盡快讓我可以躺平！我就心滿意足了。」