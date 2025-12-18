FEniX勇闖歐洲「遇大批裸體人做日光浴」超尷尬　結尾溫馨大反轉

記者蔡琛儀／台北報導

男團FEniX推出第三張全創作專輯《參》全面升級，華納音樂更斥資500萬打造MV，繼首波主打〈我就是無法失去你〉遠赴南法拍攝後，第二波主打〈Day Off〉延續度假氛圍，前進安提貝、聖特羅佩取景，以輕快曲風展現男孩們難得的「放空時刻」。

▲▼FEniX帥氣拍攝〈Day Off〉MV。（圖／華納提供）

〈Day Off〉MV延續「鳳凰特工」世界觀，五人完成任務後前往南法度假，描繪不回訊息、不被打擾的放空浪漫。歌曲由MAX與承隆創作，傳遞「休息不是逃避，而是找回節奏」的概念，鼓勵歌迷偶爾給自己喘息空間。

有趣的是，他們在拍攝時遇到沙灘上有許多幾乎全裸的歐洲人日光浴，FEniX雖然表面淡定，其實心裡非常尷尬，不過表演結束後竟獲得現場熱烈掌聲，讓他們感受到歐洲人的友善與熱情，也成為難忘的拍攝經驗。導演還特別租了一台超帥敞篷車，讓FEniX在安提貝沿著地中海岸線開車，不只完美呈現自在又帥氣的度假感，也實現了他們「想在南法開車」的心願。

▲FEniX終於圓夢在歐洲開車。（圖／華納提供）

此外，FEniX也宣布將於明年1月25日舉辦台北簽名會，高雄場接力登場，他們今年初在台中廣三SOGO百貨舉辦《赫茲》專輯簽唱會，因全場的千名粉絲太熱情，團員簽名長達12小時才離去，此次FEniX又會帶來什麼驚喜，讓粉絲無比期待。