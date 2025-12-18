創舉！嘻哈新人「在錄音室搭出流動廚房」　唱一半直接煮飯給大家吃

記者蔡琛儀／台北報導

嘻哈新人Flowstrong推出首張個人專輯《流水席》，曾以神秘beat tape《Study(of)Breaks》入圍2024金音獎最佳新人獎的他，正式從幕後走向台前，把錄音室化作廚房、臥室變成私廚料亭，以料理概念打造無菜單式的聽覺宴席，十首作品宛如十道節奏料理，他笑說：「耳機就是大家的碗筷，我負責上菜。」

▲▼Flowstrong推出首張專輯《流水席》。（圖／Flowstrong提供）

長期活躍於台灣音樂場景的Flowstrong，合作對象橫跨LEO37、陳嫺靜、我是機車少女、鄒序等人，也是嘻哈團體「That’s My Shhh」核心成員。《流水席》由他一手包辦編曲、製作與混音，以製作人視角貫穿全作。他形容創作就像做菜：「採買是收素材、備料像錄音、調味就是混音，最後端上桌。」

專輯視覺以台灣「辦桌」文化為靈感，團隊甚至在棚內搭起流動廚房，重現迷你流水席。私下愛下廚的Flowstrong，也常在錄音途中親自煮菜招待夥伴，笑稱自己「三步不離辣椒」，更把嗜辣轉化為創作靈感，寫出〈HOT SAUCE〉，將刺激感直接做進節奏裡。

《流水席》融合嘻哈、電子碎拍與田野錄音、回收物敲擊聲等元素，許多聲音誕生於即興實驗。Flowstrong形容這張專輯像一場巷口派對，讓不同聲音自由交會，「排場豪邁、做工細緻，大家圍著桌邊，把最拿手的味道端出來。」