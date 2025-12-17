史上最帥主席！金馬執委會宣布「張震接棒」　李屏賓曝內幕：李安也支持

記者蕭采薇／台北報導

金馬獎迎來新氣象！金馬執委會17日正式宣布，現任主席李屏賓四年任期屆滿，將功成身退，下一任主席將由手握兩座金馬影帝的張震接棒擔任。這也意味著張震將成為金馬史上最年輕、顏值最高的「最帥主席」，消息一出令影壇相當振奮。

▲金馬影帝張震接任金馬主席。（圖／金馬執委會提供）

李屏賓自2021年從李安手中接下重擔，如今四年期滿，他坦言心中一直在思考傳承的問題，「金馬要保持創新與活力，主席也需要更年輕化。」經過長久考慮與觀察，他認為張震的電影成績有目共睹，且與時俱進，是最佳人選。李屏賓更透露，這個決定也獲得了前任主席李安的大力支持，「很高興張震願意承擔重任，帶領金馬繼續前進。」

面對前輩的重託，張震坦言接到邀請時「十分意外」，從未想過自己會擔任這個角色。但他受到張艾嘉多年推動「果實基金會」的熱情所感動，開始思考自己除了演戲，還能為電影做些什麼。

▲張震今年二度拿下金馬影帝。（圖／記者周宸亘攝）

他在接下重任後，引用了電影《阿甘正傳》的經典台詞：「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道下一塊會是什麼味道。」張震感性地說：「我不應該推辭。或許我就是該像阿甘一樣，繼續跑下去。期許下一個金馬依然很金馬。」

張震14歲便以楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》步入影壇，曾六度提名金馬獎最佳男主角，並憑藉《緝魂》（2021）與《幸福之路》（2025）兩度榮登金馬影帝。他的演藝觸角更延伸至國際，曾演出好萊塢大片《沙丘》，合作過侯孝賢、李安、王家衛等國際名導，資歷與實力皆備受肯定。