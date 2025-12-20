《一吻爆炸》張基龍、安恩真CP感甜寵情節超展開　最終集聖誕節上架

文／人物誌

11月中旬開播的SBS韓劇《一吻爆炸》，由《千元律師》金宰賢導演執導，張基龍、安恩真、金武俊、禹多備主演，這部劇名耐人尋味的劇集，上架Netflix人氣也是爆炸性成長，多週佔據臺灣排行榜前段。劇集以快節奏的經典愛情喜劇，講述財閥二代與平庸凡人相遇相愛，卻又因誤會淪為「歡喜冤家」，荒謬卻浪漫的王道情節，經典而永遠收到劇迷喜愛。

▲《一吻爆炸》上架多週佔據臺灣排行榜前段！（圖／SBS，下同）

富家少爺戀上平凡女子經典情節，張基龍、安恩真首集接吻超趕進度

[廣告]請繼續往下閱讀...

龍頭母嬰品牌Natural BeBe社長之子「孔志赫」（張基龍飾），因紛爭而與父親長期不睦，故離家經營創投公司並小有成功；女主角「高多林」（安恩真飾）身為萬年考生，年過三十的多林不僅就業失敗，在家中也屢遭胞姐的棄嫌。一日，志赫為了招募國內首屈一指的工程師，出差前往濟州島洽談公務，恰好遇到被趕來濟州島獨旅的多林，志赫為了達成任務，決定與多林偽裝成情侶以接近目標，看似至死不相往來的兩人此刻開始有了交集。

1992年出生的張基龍，模特兒出身、擁有187公分的好身材，在成為演員前甚至以饒舌歌手為志，堪稱全才的他，在《我的室友是九尾狐》、《請輸入檢索詞 WWW》等高人氣韓劇主演而迅速漲粉。劇中與張基龍對戲的安恩真，從音樂劇出道以來，多年來一直在各種舞臺精進演技，多次於青龍獎、百想藝術大賞受提名，在《壞媽媽》、《戀人》的精彩表現更是生涯代表作。

曖昧中卻不告而別？再次相遇已成上司與下屬的超展開

劇集首集便揭示了二人的相遇、相知，以及快得瞠目結舌的相愛，沒想到在偽裝關係中先動真情的竟是志赫，為了多林不惜放棄招募菁英人才。正當一切過於順利時，多林接獲家人的緊急來電，宛如灰姑娘般急忙返回首爾，志赫因多林的不告而別陷入低迷；怎料，兩人時隔多日再遇，竟成了上司與下屬的關係，為謀職而偽裝成已婚婦女的多林，更是令志赫氣得不能自已，不明白再續前緣究竟是好是壞？

富家少爺遇上平凡女子的情節，格差戀的故事發展即便有些俗氣，但《一吻爆炸》加入了兩個家庭對於家族觀念的矛盾衝突，以及在職場全力以赴的情節，讓劇集除了傲嬌的甜寵情節，更多了戀愛之外可予人共鳴的深度。除此之外，劇中較為樸實的男二、女二感情支線，甚至讓劇迷評價比主線更加療癒人心，再加上南宮珉以《千元律師》角色客串出場，帶給觀眾的驚喜想必如同劇名，帶來爆炸般的娛樂效果。

《一吻爆炸》的臺灣觀眾可於Netflix觀賞，最終集將於12月25日聖誕節上架。

延伸閱讀

潤娥主演《暴君的廚師》：法餐廚師穿越朝鮮時代，用現代料理征服暴君的心



張基龍退伍首作！《雖然不是英雄》：影后千玗嬉大玩奇幻情節的戀愛喜劇



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。