宇宙人小巨蛋倒數3天！　方Q慶生竟藏伏筆

記者蔡琛儀／台北報導

倒數三天，宇宙人「α：回到未來1986」台北小巨蛋演唱會即將在本週六登場，全團進入備戰模式，不只密集練團，這次還加入「練舞」行程。延續去年與高中夥伴白河幫在舞台上的默契，雙方再度合體排練全新橋段，為演出增添更多看點。

▲宇宙人方Q歡慶生日。（圖／相信音樂提供）

正逢團員方Q生日，大夥兒排練後悄悄為他舉辦「宇宙人21週年抓周儀式」，預測他演唱會可能展現的神祕橋段，團員插科打諢，笑聲不斷。提到生日願望，方Q把心願留給演唱會：「希望12月20日宙友們一起嗨到爆！」同時為新專輯許下好運。

方Q去年在20週年演唱會以Bass Solo掀高潮，今年希望帶來不同表演方式，他笑說：「去年大家看到我酷酷的那一面，這次想挑戰更意料之外的表演。」阿奎補充：「方Q靈感多到我們跟不上，乾脆讓他抓周，把所有可能元素一次選。」小玉則笑稱：「感覺他每一樣都玩得很投入，有點怕他全部搬上舞台。」

▲宇宙人＋白河幫合體為方Q慶生。（圖／相信音樂提供）

「宇宙人21週年抓周儀式」道具豐富，包含鐵琴、三角鐵、爵士鼓、麥克風，甚至有蛇玩偶製造反差效果。方Q看到蛇玩偶立刻拿起來甩，小玉笑說：「完蛋了，他是不是要『與小龍共舞』？」白河幫也打趣：「方Q今年狀態高昂，我們都期待他玩什麼。」最後方Q選定「麥克風」作為演唱會伏筆。演唱會目前仍有零星票券可搶購，詳洽拓元。