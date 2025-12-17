李多慧首場大型主持！曝準備內容「擔憂1事」　見偶像恩地興奮：想韓文告白

記者孟育民／台北報導

李多慧來台後，除了啦啦隊本職，也開始跨界主持，首場大型主持將在本周六台南市府舉辦的《搖滾耶誕演唱會》，與籃籃組成夢幻主持組合。活動到數，李多慧今（17日）出席外送平台活動，聊到當天表演嘉賓還有APINK成員恩地，她期待表示：「我以前到現在都很喜歡APINK，我高中就跳過她們的舞蹈。」透露私下想要用韓文告白，害羞說：「我會韓文，我想要。」

▲李多慧出席外送平台活動。（圖／記者林敬旻攝）



李多慧即將主持耶誕演唱會，她表示：「現在準備中，我講話、表演都有在準備，大家可以期待，心情很緊張，因為我還沒這麼大的活動主持過。」雖然是初體驗，但李多慧表示有好友籃籃陪在身邊，所以很期待當天的到來。被現場拱來一段開場，她笑說：「可以嗎？籃籃可以嗎？我們開場有小小表演，觀眾看到會覺得很厲害。」

李多慧接著說，認為最困難的部分還是在講話，「因為我跟籃藍是好朋友，所以講話比較開玩笑，但是聖誕節活動需要正經的感覺，所以我正在練習中。」

▲李多慧即將獻出大型主持處女秀。（圖／記者林敬旻攝）

而李多慧聖誕節當天不會在台灣，會回韓國陪伴家人，至於跨年還不確定，「我想在台灣，目前沒工作！我跨年一定要帶爸爸媽媽一起。」