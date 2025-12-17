劉亞仁傳復出「合作《破墓》名導」　導演回應引眾怒

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員劉亞仁傳出即將重返影壇。演藝圈相關人士17日向韓媒透露，劉亞仁有望出演由張在現（장재현）導演執導的新電影，引發外界高度關注與討論。

▲劉亞仁。（圖／翻攝自Instagram／hongsick）



張在現導演的最新作品題材為吸血鬼電影，被視為其繼《黑祭司》、《娑婆訶》、《破墓》後，進一步擴展自身「韓式神祕、通靈系」世界觀的重要企劃。張在現過去曾在海外媒體訪談中透露，該片靈感來自布拉姆・史托克的經典小說《德古拉》，並希望以俄羅斯東正教為背景，打造一部韓國原創吸血鬼電影。他也表示，劇本撰寫約需2年，整體計畫至正式公開可能長達4年。

據了解，新電影預計於明年下半年正式開拍，若劉亞仁確定出演，將是他相隔約3年後重返演藝圈。劉亞仁過去因涉嫌長期使用異丙酚、非法開立安眠藥處方，以及於2022年在美國吸食大麻等案件遭起訴，2024年一審被判處有期徒刑1年並罰金韓幣200萬元（約台幣4.4萬元）、當庭收押，後經大法院改判為有期徒刑1年、緩刑2年，罰金韓幣200萬元（約台幣4.4萬元）定讞。

劉亞仁過去在戲劇與電影界留下不少代表作，包括《地獄公使》、《密會》、《芝加哥打字機》，以及《收屍人》、《辣手警探》、《思悼》、《燃燒烈愛》等，並曾獲得青龍電影獎最佳男主角、百想藝術大賞電影部門最佳男主角，演技實力備受肯定。

不過，對於出演消息，相關單位態度相當謹慎。劉亞仁所屬經紀公司UAA向韓媒表示：「劉亞仁是否出演尚未決定。」張在現導演17日受訪時也僅低調回應：「只是確認過劉亞仁的行程而已。」

消息曝光後，網路反應相當兩極。部分網友直言「完全不想看」、「導演讓人失望」、「為什麼要給他機會」，甚至質疑韓國電影圈對爭議藝人的容忍度過高，認為「這正是韓國電影逐漸被觀眾拋棄的原因」，也有網友批評導演「連確認行程都讓人無法接受」，揚言未來將拒看相關作品。

不過，也有少數聲音表示「雖然有爭議，但還是想看他的演技」、「單就作品來說仍有期待」，顯示輿論仍呈現明顯分歧。

