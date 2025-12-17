陳漢典「燦笑合照李多慧」還存Lulu手機 老婆反應超搞笑：欸！

記者潘慧中／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典10月中旬正式登記結婚後，一舉一動都成為網友的討論話題。有趣的是，她近日一滑開手機，看到的老公自拍照對象不是自己，而是啦啦隊女神李多慧！

▲陳漢典和李多慧的快樂自拍照存在Lulu的手機裡。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



從Instagram限時動態中，可以看到李多慧穿著米色針織上衣，搭配自然披下的長直髮與淡妝，散發出清新氛圍。陳漢典則以深色休閒上衣入鏡，放鬆又開朗的笑容，親和力十足。

▲李多慧和Lulu、陳漢典等人一起錄影。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



有趣的是，這張自拍照竟出現在Lulu的手機裡，她看到後直接上傳笑說：「欸！我手機裡的自拍是？快樂的漢典&可愛的多慧。」陳漢典轉發這則限動後，也附上一個大笑的表情符號。

▲▼陳漢典與Lulu越愛越大方。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424、記者黃克翔攝）



事實上，李多慧此行似乎是受邀參加節目《明星製作公司》，她事後分享和所有人的合照後，除了Lulu轉發告白「我愛李多慧」，陳漢典也轉發直呼「歡迎多慧女神」！