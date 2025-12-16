直擊／「資深美魔女」龍千玉被2半裸猛男肉貼　「胸肌狂抖」羞到尖叫

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌后龍千玉出道近48年，終於宣布要舉辦人生第一場個人演唱會「男人心女人情」，今（16日）舉辦記者會，現場請來兩大猛男組人肉轎子，以「扛媽祖」姿態將身穿紅色禮服的龍千玉氣勢扛出場，不過面對兩名裸上身的猛男貼身，龍千玉顯得超害羞，龍千玉被拱摸猛男胸肌時，胸肌突然抖起來，讓她尖叫直呼心臟跳超快，畫面超搞笑。

▲▼龍千玉被猛男扛出場。（圖／記者周宸亘攝）

龍千玉笑說，自己雖然是「資深美魔女」，但靈魂深處很古板，因此剛剛的互動真的羞到不行，至於猛男胸肌觸感如何？龍千玉嬌羞說：「我覺得他們皮膚超好，很有彈性。」也透露這樣的演出讓自己頗有回春之感。被拱台中演唱會嘉賓也找猛男，她笑說開放歌迷臉書留言，是否真的想看猛男團。

她近日默默瘦了5公斤，今天的紅色禮服還罕見秀出火辣事業線，她表示媽媽要她不要再瘦了，但因為這次演唱會上會有緊身服裝，因此還想再瘦2、3公斤到50公斤。龍千玉入行48年來合作歌手無數，人緣也極佳，目前嘉賓人選已鎖定多位，但還在考量中。

▲▼龍千玉被猛男摸胸肌，嬌羞不已。（圖／記者周宸亘攝）

這些年來不是沒有人邀她開過演唱會，但龍千玉怕做得不夠好，一直沒輕易點頭，這次在主辦積極遊說及媽媽的推動下終於成行，沒想到一答應就開始失眠，「有時候做些事情就是要衝動，要有點勇氣，對我來講是我歌壇上一個不一樣的里程碑，值得我還有一起聽我歌長大的粉絲成長的美好的記憶。」除了加場機率高，目前她計畫要唱到高雄、台北、馬來西亞等，甚至進軍日本。演唱會將在明年4月25日於中興大學惠蓀堂舉行，門票12月23日開賣，詳洽年代、四大超商。