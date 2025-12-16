當爸不到1年！趙正平爆「想把兒子退回去」　承受壓力崩潰：當初沒想清楚

記者孟育民／台北報導

56 歲男星趙正平於 2024 年 3 月與小 22 歲的空姐女友登記結婚，同年 12 月迎來聖誕節寶寶，正式升格新手爸爸。如今兒子即將滿 1 歲，他近日錄製節目《11點熱炒店》，分享自己「今年最後悔的一件事」，語出驚人表示有「想把兒子退回去、換自由」的念頭，滿臉無奈說：「這個人應該把他退回去。」一席話讓現場來賓全被嚇到。

▲▼趙正平語出驚人。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

趙正平坦言，一開始得知老婆懷孕時相當開心，沒想到孩子出生後，生活迎來巨大轉變，「他把我的空間、時間全部佔滿了。」他直言，照顧孩子的責任讓壓力瞬間湧現，不只保母無法 24 小時待命，生活壓力也接踵而來，「會開始擔心他有沒有吃飽、天氣變了衣服夠不夠、以後幼稚園要讀哪裡，雖然他還沒到那個階段，但那些煩惱已經先壓在我身上。」

他進一步形容，如今在家裡的角色幾乎只剩「逗小孩笑、在後面撿玩具」，以前收工還能跟朋友吃飯，現在所有生活重心都圍繞著孩子打轉，甚至連替自己買件衣服都覺得困難，忍不住脫口而出：「所以我真的很想把他塞回去，如果可以的話。」

▲趙正平坦言育兒壓力極大。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



趙正平也坦言，雖然明白孩子是「甜蜜的負擔」，但對他而言，痛苦的時刻往往多於快樂，「開心可能就那幾秒鐘，他笑或是叫你的時候。」他直言外界看不到育兒殘酷的一面，「有時候大便真的臭到不行，壓力跟負面情緒就會來，就覺得當初生這個孩子可能沒想清楚。」

▲趙正平忍不住抱怨。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）


