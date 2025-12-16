高圓圓遭疑「拍綜藝用替身」！路人目擊同穿著陌生女　製作方急澄清

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸46歲女星高圓圓在2003年因參演《倚天屠龍記》打開知名度，出道至今已有29年。她近日現身成都進行拍攝工作，沒想到卻被民眾質疑「用替身錄綜藝節目」，掀起一陣熱議。

▲高圓圓是許多人心目中的女神代表。（圖／翻攝自微博）

有民眾在社群曬出兩張照片，表示自己看到一名外國男子和一名穿紅衣的女子，後方跟了一堆攝影機和打光的工作人員，想問問有沒有知道是哪位明星。隨後，便有另外的網友指出看到高圓圓穿一模一樣的衣服在錄節目，也引發「找替身錄綜藝」的質疑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有民眾目擊一位陌生女子和高圓圓穿著同樣的衣服現身。（圖／翻攝自微博）

消息傳開後，網友分成兩派看法，有人認為應該是「燈光替身」，是負責在明星就位前，幫忙測試打光的替身，「明星一來就可以直接拍，節省大家時間。」不過，也有網友質疑「拍綜藝為什麼還需要光替」、「旁邊的明星廚師也沒光替啊」。

▲網友評論。（圖／翻攝自微博）

對此，服飾品牌edition 16日發聲解釋，表示高圓圓和法國明星主廚戴廣坦（Corentin Delcroix）其實是在拍攝廣告片，「為尊重公共空間秩序，提高工作團隊效率，我們安排了人員進行專業的取景與燈光測試，以便呈現高品質的成片。」替高圓圓澄清了爭議。

▲品牌方聲明。（圖／翻攝自微博）