說完「台灣就是國家」遭廠商退工作！被網暴N天…夢多：失去滿多錢

日籍男星大谷主水（夢多）來台發展多年，不時會在社群網站吐露心聲，未料最近因為一些力挺台灣的留言，導致自己被爆粗口挨罵「日本鬼子」。對此，他16日發文直言：「我變窮也沒關係，我還是會選擇説，台灣就是國家。」

對於最近被網暴的心情，夢多解釋他明明都只是表達意見，卻莫名被部分網友飆罵五字經，「好奇怪，為什麼被罵？」面對這些狀況，他坦言並非第一次承受壓力。

夢多承認，之前不只因此「被威脅過」，還遇過有些廠商退掉他的工作，「失去滿多錢」，但同時也有不少支持自己的人，「我的台南的兄弟們，我的身邊的很多朋友們，所以不怕啦！」

最後，夢多強調他從未講過中國人的壞話，原因是他的中國朋友都是好人，「但同時我是愛台灣的日本人，我對台灣說不完的感謝，我有些工作不見也沒有關係， 我變窮也沒關係。」

夢多仍選擇說出心中想法，「謝謝台灣，台灣就是國家，永遠都不會變」。對於可能因此失去合作，他也坦然表示：「想要退我的工作人就退吧」，並感謝仍願意合作的夥伴，「相信現在找我的廠商知道我的風格，謝謝你們給我的包容。」

夢多IG貼文：

好奇怪，為什麼被罵？？

被罵日本鬼子 被罵幹你娘雞掰

被罵滾回去日本

各種的罵

只是我表達自己的意見，

我嗆的人很明顯A I or不知道是哪裡來的人？

我以前也是被威脅過

也有些廠商退我的工作

也是失去的滿多錢

但是同時 也有支持我的人

我的台南的兄弟們

我的身邊的很多朋友們

所以不怕啦

而且我從來到現在沒有講過中國人的壞話

因為我的中國的朋友都是好人

我自己很清楚，我是演藝圈的

不講這些比較好一點

但是同時我是愛台灣的日本人

我對台灣說不完的感謝

我有些工作不見

也沒有關係，

我變窮也沒關係，

我還是會選擇説

謝謝台灣

台灣就是國家

永遠都不會變

想要退我的工作人就退吧

但是相信現在找我的廠商

知道我的風格

謝謝你們給我的包容