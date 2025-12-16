調解家寧一家人！　Andy怒揭現進度開嗆：誠意0

記者張筱涵／綜合報導

YouTuber Andy老師與前女友家寧分手後，因「眾量級CROWD」頻道經營權、公司帳目及金流問題多次隔空交鋒，相關爭議持續延燒，家寧一家四口也因此捲入官司。Andy於16日再度透過社群平台發聲，疑似對調解進度表達強烈不滿。

▲Andy透露調解進度為0。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



Andy於16日更新Instagram限時動態，曬出一張在車內拍攝的自拍照。畫面中，他身穿白色高領上衣搭配深色西裝外套，戴著透明框眼鏡，神情嚴肅、目光凝視窗外，整體氛圍顯得冷靜卻壓抑。照片左側清楚寫下「調解進度0、誠意0」，短短八字，被外界解讀為對與家寧一家人的調解結果感到失望。

事實上，Andy與家寧的糾紛已延燒多時。兩人分手後，因公司帳目與頻道收益問題互控，甚至對簿公堂。新北地檢署於今年7月30日偵結相關案件，指出家寧母親曾淑惠涉嫌業務侵占、背信及逃漏稅等罪嫌遭起訴；家寧父親張國龍與妹妹則涉犯幫助逃漏稅罪；家寧本人則因擅自更改「眾量級CROWD」頻道密碼，被依妨害電腦使用罪起訴。

Andy先前也指控曾淑惠奪取「眾量級CROWD」頻道經營權，並涉嫌侵占商標權收入109萬元，以及高達4318萬元的頻道收益，相關金流直接流向家寧一家，引發外界高度關注。對此，曾淑惠曾反控Andy違反個資法及妨害名譽，但該案於上月審理後，已裁定不起訴。

隨著司法程序告一段落，雙方嘗試進入調解階段，然而從Andy最新限時動態內容來看，調解似乎未有實質進展，相關紛爭恐怕仍將持續延宕。