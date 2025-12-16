電商女王太狂！　合體飆戲「韓劇男神崔振赫」嗨喊：美夢成真！

▲瑪菲司和韓劇男神崔振赫合拍MV。（圖／菲娛樂文創提供）



記者翁子涵／台北報導

電商女王Mavis瑪菲司推出新單曲《My Love》，破天荒跨界邀請韓劇男神崔振赫(김태호)擔任MV男主角，以末日喪屍題材搭配高顏值卡司，被粉絲狂讚：「根本電影級規格！」 Mavis瑪菲司也特地以台灣伴手禮鳳梨酥、牛軋糖表達心意，讓崔振赫開心分享：「媽媽也愛吃。」讓Mavis瑪菲司感動直呼：「聽到超開心！」

Mavis瑪菲司新歌《My Love》MV以被喪屍蔓延侵襲、滿目瘡痍的末日城市開場，崔振赫飾演一位在世界崩壞後仍努力守護的父親，背著女兒逃亡，在絕境中與Mavis瑪菲司飾演的角色意外相遇，Mavis瑪菲司以堅毅卻柔軟的特質接住整段情緒，堅守信念確毫無選擇的崔振赫，最後將自己生命中最重要的女兒託付於Mavis瑪菲司。

與崔振赫的跨界夢幻合作讓Mavis瑪菲司激動不已，她分享：「近年常常往返韓國工作，慢慢認識許多演藝好友，沒想到有機會能與崔振赫合作，真的衷心感謝相挺。」Mavis瑪菲司坦言得知劇本安排後超級緊張：「一直以來都在看崔振赫演戲，沒想到有一天能一起合演末日戲碼，我真的做足功課，希望呈現最專業的自己。」談到對崔振赫印象深刻的作品，她也毫不猶豫回答：「《隧道》！大家一定看過吧？崔振赫演刑警的時候真的帥到不行，也剛好呼應 MV 中為了保護女兒而戰的角色，這次能共演真的像美夢成真！」

拍攝現場也有不少趣事，Mavis瑪菲司分享與崔振赫聊天嘻笑，但一開鏡後崔振赫立刻 0 秒入戲：「崔振赫說韓國拍戲節奏快，需要隨時保持進入角色的能力，不能讓團隊等，聽到他這樣分享工作專業態度，我真的非常敬佩！」。

MV對Mavis 瑪菲司最具挑戰的是一場重點戲：「我要在情緒崩潰中以武器解決遭受感染的崔振赫，還要答應他好好照顧女兒，所有的情緒轉折都必須濃縮在短短一兩分鐘，那一幕我準備很久，當導演稱讚後真的鬆了一大口氣。」

