爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」！暴瘦剩3字頭 未來動向曝光

▲因捲入富商婚姻小三風波，Dora先是暫別球場，現宣布退出樂天女孩。（圖／侯世駿攝）



圖文／CTWANT

「樂天女孩」洪葳（Dora）於 2023 年因參加實境秀《炸裂吧！女孩》打開知名度，今年 5 月卻因捲入已婚富商外遇風波而暫別舞台，事件曝光後也從應援班表消失。近日，Dora 接受時報周刊CTWANT專訪時證實，已與樂天桃猿正式「分手」，雙方在多次討論後達成不續約共識，她也希望給自己一段時間充電。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲低潮期間體重暴瘦至3字頭，Dora在家人支持下已回復健康體態。（圖／侯世駿攝）



Dora坦言負面事件發生時她陷入嚴重低潮，食慾不佳導致原本就纖瘦的她更是暴瘦到3字頭，狀態差到讓家人心疼不已。爸媽也因此叫她回高雄充電，「那時媽媽每天都到我房間聊天，陪到我睡著才離開」。爸爸也罕見流露鐵漢柔情的一面，對她說：「妳如果覺得很辛苦，就回來，爸爸都在這邊。」在親情支持下，Dora身心逐漸恢復，也重新審視自己的步調與人生方向。

▲低潮期間體重暴瘦至3字頭，Dora在家人支持下已回復健康體態。（圖／侯世駿攝）



雖然家人仍全力支持她往任何想走的路邁進，但Dora意識到自己過去四年在啦啦隊從未停下來，決定今年放慢腳步陪伴家人，「北漂生活容易忽略家人，真的要生病或遇到低潮時，才會發現不離不棄的還是家人。」她也計畫趁這段休息時間重新整頓自己。

▲近年Dora熱衷滑雪，明年將朝教練證照邁進。（圖／Dora提供）



Dora分享自己一直有持續精進英文，也很喜歡挑戰性與速度感的運動，而滑雪正好讓她深深著迷。她曾因一次往後摔倒，在雪地暈了十幾分鐘，讓她留下陰影，但隨著經驗累積，她逐漸掌握如何安全摔倒，如今滑得越來越穩。她表示，從去年開始認真投入滑雪，今年累積的雪齡與練習天數讓她大幅提升自信，因此計畫明年挑戰CASI滑雪教練證照。

▲因為有儲蓄理財觀念，Dora不怕暫緩腳步影響生活經濟。（圖／侯世駿攝）



自認工作狂的她，幾乎把所有時間都投入工作，花錢的機會也很少，因此存下了一小桶金。她也透露一直以來都有儲蓄、理財的觀念，現在也還有業配、一日店長、商案、小班制教舞等工作，收入來源多元，不怕暫緩腳步影響生活經濟。雖然不排斥再跳啦啦隊，但明年她計畫投入TikTok直播，也想經營短影音，分享睡衣、美妝等生活內容。至於是否會往藝人方向發展，她保持開放態度，「我本來就不排斥，如果有通告還是會接。」

延伸閱讀

▸ 婦唱夫隨1／熊熊拚直播賣貨醞釀二胎 帥哥老公當神隊友溫馨接送

▸ 彰基文字獄1／問卷揭院長爭議竟遭調查局介入 兩代名醫含冤兒子吃官司

▸ 原始連結