ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

唐禹哲混血妻鬆口談第二胎！
「CORTIS穿搭」公式一次看
女偶像「週吃6天拉麵」反減5kg
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

唐禹哲 蘇小軒 羅伯萊納 胡瓜 蕭敬騰 陳彥婷 唐綺陽 C羅

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」！暴瘦剩3字頭 未來動向曝光

獨家／Dora捲風暴一度暴瘦到3字頭　證實離開樂天暫別啦啦隊舞台

▲因捲入富商婚姻小三風波，Dora先是暫別球場，現宣布退出樂天女孩。（圖／侯世駿攝）

圖文／CTWANT

「樂天女孩」洪葳（Dora）於 2023 年因參加實境秀《炸裂吧！女孩》打開知名度，今年 5 月卻因捲入已婚富商外遇風波而暫別舞台，事件曝光後也從應援班表消失。近日，Dora 接受時報周刊CTWANT專訪時證實，已與樂天桃猿正式「分手」，雙方在多次討論後達成不續約共識，她也希望給自己一段時間充電。

獨家／Dora捲風暴一度暴瘦到3字頭　證實離開樂天暫別啦啦隊舞台

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲低潮期間體重暴瘦至3字頭，Dora在家人支持下已回復健康體態。（圖／侯世駿攝）

Dora坦言負面事件發生時她陷入嚴重低潮，食慾不佳導致原本就纖瘦的她更是暴瘦到3字頭，狀態差到讓家人心疼不已。爸媽也因此叫她回高雄充電，「那時媽媽每天都到我房間聊天，陪到我睡著才離開」。爸爸也罕見流露鐵漢柔情的一面，對她說：「妳如果覺得很辛苦，就回來，爸爸都在這邊。」在親情支持下，Dora身心逐漸恢復，也重新審視自己的步調與人生方向。

獨家／Dora捲風暴一度暴瘦到3字頭　證實離開樂天暫別啦啦隊舞台

▲低潮期間體重暴瘦至3字頭，Dora在家人支持下已回復健康體態。（圖／侯世駿攝）

雖然家人仍全力支持她往任何想走的路邁進，但Dora意識到自己過去四年在啦啦隊從未停下來，決定今年放慢腳步陪伴家人，「北漂生活容易忽略家人，真的要生病或遇到低潮時，才會發現不離不棄的還是家人。」她也計畫趁這段休息時間重新整頓自己。

獨家／Dora捲風暴一度暴瘦到3字頭　證實離開樂天暫別啦啦隊舞台

▲近年Dora熱衷滑雪，明年將朝教練證照邁進。（圖／Dora提供）

Dora分享自己一直有持續精進英文，也很喜歡挑戰性與速度感的運動，而滑雪正好讓她深深著迷。她曾因一次往後摔倒，在雪地暈了十幾分鐘，讓她留下陰影，但隨著經驗累積，她逐漸掌握如何安全摔倒，如今滑得越來越穩。她表示，從去年開始認真投入滑雪，今年累積的雪齡與練習天數讓她大幅提升自信，因此計畫明年挑戰CASI滑雪教練證照。

獨家／Dora捲風暴一度暴瘦到3字頭　證實離開樂天暫別啦啦隊舞台

▲因為有儲蓄理財觀念，Dora不怕暫緩腳步影響生活經濟。（圖／侯世駿攝）

自認工作狂的她，幾乎把所有時間都投入工作，花錢的機會也很少，因此存下了一小桶金。她也透露一直以來都有儲蓄、理財的觀念，現在也還有業配、一日店長、商案、小班制教舞等工作，收入來源多元，不怕暫緩腳步影響生活經濟。雖然不排斥再跳啦啦隊，但明年她計畫投入TikTok直播，也想經營短影音，分享睡衣、美妝等生活內容。至於是否會往藝人方向發展，她保持開放態度，「我本來就不排斥，如果有通告還是會接。」

延伸閱讀
婦唱夫隨1／熊熊拚直播賣貨醞釀二胎　帥哥老公當神隊友溫馨接送
彰基文字獄1／問卷揭院長爭議竟遭調查局介入　兩代名醫含冤兒子吃官司
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王

推薦閱讀

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」！暴瘦剩3字頭 未來動向曝光

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」！暴瘦剩3字頭 未來動向曝光

2小時前

唐禹哲混血妻鬆口談第二胎！　「生小孩後很幸福」曝維繫感情秘訣

唐禹哲混血妻鬆口談第二胎！　「生小孩後很幸福」曝維繫感情秘訣

9小時前

日女偶像「一週吃6天拉麵」不發胖！　3招自律原則反減5kg

日女偶像「一週吃6天拉麵」不發胖！　3招自律原則反減5kg

10小時前

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

20小時前

打破見光死魔咒！阮經天飛韓寵小20歲女友　這一次「真的穩了」

打破見光死魔咒！阮經天飛韓寵小20歲女友　這一次「真的穩了」

2小時前

胡瓜回鍋華視「首集收視出爐」！　他發豪語...承諾脫衣送機回饋粉絲

胡瓜回鍋華視「首集收視出爐」！　他發豪語...承諾脫衣送機回饋粉絲

15小時前

蕭敬騰愛妻痛失父親！　堅強曝「爸生前3態度」：工作如常

蕭敬騰愛妻痛失父親！　堅強曝「爸生前3態度」：工作如常

12小時前

魏如萱開戰網友「小帳疑被扒出」！護小21歲男友：我40幾歲腦袋清楚

魏如萱開戰網友「小帳疑被扒出」！護小21歲男友：我40幾歲腦袋清楚

2小時前

YTR陳彥婷「帶兒排女廁」遭路人側目　吐媽媽心聲：上個廁所很緊張

YTR陳彥婷「帶兒排女廁」遭路人側目　吐媽媽心聲：上個廁所很緊張

11小時前

《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

12/15 08:37

唐綺陽運勢／天蠍「易有職場火花」！金牛貴人運旺 獅子睡眠不足

唐綺陽運勢／天蠍「易有職場火花」！金牛貴人運旺 獅子睡眠不足

12/15 07:00

C羅加入《玩命關頭11》！馮迪索證實「量身打造角色」

C羅加入《玩命關頭11》！馮迪索證實「量身打造角色」

14小時前

熱門影音

安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻

安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻
蔡依林旅行不愛逛街　最重視「吃+睡覺」

蔡依林旅行不愛逛街　最重視「吃+睡覺」
婁峻碩首公開寶寶性別！　曝焦凡凡近況：是快樂媽咪

婁峻碩首公開寶寶性別！　曝焦凡凡近況：是快樂媽咪
向太被酸「好婆婆形象沒了」 大讚「郭碧婷回應」會做人

向太被酸「好婆婆形象沒了」 大讚「郭碧婷回應」會做人
大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國
蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯

蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯
遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了

遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了
蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因

蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因
李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了
李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位
「EXO見面會前5小時缺席」 張藝興發文道歉：已回北京

「EXO見面會前5小時缺席」 張藝興發文道歉：已回北京
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

歐陽娣娣

歐陽娣娣

看更多

金佳垠開箱粉絲禮物　驚見「已拆封餅乾」

即時新聞

剛剛
剛剛
28分鐘前1

生女狂撈500萬！熊熊急拚二胎先賺錢　深夜直播賣衣畫面曝

46分鐘前613

安心亞「40歲還在呼呼」被酸　網友嫌棄被打臉

1小時前0

12月16日星座運勢／天秤進財順利！水瓶財源廣進　12星座吉凶解析

2小時前23

打破見光死魔咒！阮經天飛韓寵小20歲女友　這一次「真的穩了」

2小時前1030

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」！暴瘦剩3字頭 未來動向曝光

2小時前42

魏如萱開戰網友「小帳疑被扒出」！護小21歲男友：我40幾歲腦袋清楚

9小時前24

唐禹哲混血妻鬆口談第二胎！　「生小孩後很幸福」曝維繫感情秘訣

10小時前22

日女偶像「一週吃6天拉麵」不發胖！　3招自律原則反減5kg

11小時前4

YTR陳彥婷「帶兒排女廁」遭路人側目　吐媽媽心聲：上個廁所很緊張

12小時前510

蕭敬騰愛妻痛失父親！　堅強曝「爸生前3態度」：工作如常

讀者迴響

熱門新聞

  1. 爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」
    2小時前2024
  2. 唐禹哲混血妻鬆口談第二胎「生小孩後很幸福」
    9小時前44
  3. 日女偶像「一週吃6天拉麵」3招自律原則反減5kg
    10小時前41
  4. 快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！
    20小時前3014
  5. 打破見光死魔咒！阮經天飛韓寵小20歲女友
    2小時前42
  6. 胡瓜回鍋華視「首集收視出爐」
    15小時前205
  7. 蕭敬騰愛妻痛失父親！　堅強曝「爸生前3態度」：工作如常
    12小時前1010
  8. 魏如萱開戰網友「小帳疑被扒出」
    2小時前82
  9. YTR陳彥婷「帶兒排女廁」遭路人側目　吐媽媽心聲
    11小時前4
  10. 《RM》一次送走2人！韓網反應曝
    12/15 08:3761
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合