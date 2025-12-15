ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
奈良美智來台觀賞《大濛》落淚神預言
今晚再急凍！　下波變天時間曝
金曲歌后「全露畫面」網看傻
女神卡卡演唱會舞者滑落舞台！　她「當場喊停」暖心關懷獲讚

記者蔡宜芳／綜合報導

美國天后女神卡卡（Lady Gaga）日前在澳洲雪梨舉辦演唱會，沒想到竟發生舞者跌落舞台的意外，女神卡卡也當場喊停、關心舞者傷勢。對此，當事舞者Michael Dameski 15日在社群發文，還原經過，也特別感謝女神卡卡對他的關心。

▲▼女神卡卡演唱會舞者滑落舞台！她「當場喊停」暖關心。（圖／翻攝自Instagra／ladygaga）

▲女神卡卡日前在澳洲舉辦演唱會，遇上惡劣天氣。（圖／翻攝自Instagra／ladygaga）

事發當下，女神卡卡的反應同樣獲得外界讚賞。她在第一時間對後台喊出「停下來」，中斷音樂並安撫觀眾，隨後親自走到舞台邊緣關心舞者狀況，並向全場說明：「剛剛舞台上發生了一點意外，但一切都沒問題。」在確認Michael安全、給予擁抱後，她才重新回到舞台，繼續完成演出。

▲▼女神卡卡演唱會舞者滑落舞台！她「當場喊停」暖關心。（圖／翻攝自X）

▲女神卡卡中斷表演，關心舞者傷勢。（圖／翻攝自X）

而Michael在15日發文先向外界報平安，並坦言這場意外帶給他很大的衝擊，「摔倒之後我感受到很多情緒……完全失去身體控制，加上低估了因天氣導致舞台濕滑的程度，這讓我很難接受。」

Michael透露，在掉下舞台後，自己覺得身體很痛，內心也承受極大壓力，但想到台下的家人與家鄉，他告訴自己不能放棄，「我必須繼續堅持並以強勢的表現完成演出。這是我療癒心理、在表演結束後能感覺好一點的唯一方法。」他也感謝來自女神卡卡、團隊與觀眾的支持，「我現在正在花時間休息、恢復，並對這段經歷帶來的教訓、愛與韌性心懷感激。」

▲▼女神卡卡演唱會舞者滑落舞台！她「當場喊停」暖關心。（圖／翻攝自Instagram／michaeldameski）

▲當事舞者發文。（圖／翻攝自Instagram／michaeldameski）

