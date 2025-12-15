胡瓜回鍋華視「首集收視出爐」！　他發豪語...承諾脫衣送機回饋粉絲

記者孟育民／台北報導

華視和緯來電視網共同推出全新大型綜藝節目《週末最強大》，由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭以及歐漢聲聯手主持，節目內容多元豐富，除了最大亮點古裝劇「現代包青天」外，還有歌舞秀「瓜瓜夜總會」，以及外景做菜節目「胡蘭歐出任務」。首播電視收視率一舉突破 1，三位主持人憑藉深厚主持實力與超高人氣，成功擄獲觀眾目光，堪稱新一代「師奶殺手」。

▲▼《週末最強大》首集收視開紅盤，胡瓜、歐漢聲、陳亞蘭開心慶功 。（圖／華視提供）

胡瓜坦言上周六首播日直播與觀眾一同觀看《週末最強大》的心情非常緊張，但看完播出覺得非常滿意。胡瓜希望喜歡觀眾朋友可以幫忙多多分享讓還不知道的朋友也一同觀賞，他也希望過去流失掉的電視觀眾可以重回螢幕前收看。歐漢聲也喊話希望「上到99，下到剛會走，阿嬤帶外孫一起來看《週末最強大》」

▲胡瓜對節目未來遠景充滿期待 。（圖／華視提供）

主持人們也對收視率目標發下豪語，如果收視率破2，胡瓜表示就在華視一樓大廳開放觀眾入場一同欣賞《週末最強大》，一旁的歐漢聲加碼說他會一親自下廚煮給大家吃！更發下豪語說如果破4要脫衣服只穿圍裙還要送出iphone17，胡瓜也跟著加碼表示除了iphone17現場要買炸雞和珍奶讓觀眾吃到飽。

