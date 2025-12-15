朴娜勑「點滴阿姨」認了：非合法醫療人員！　親揭違法施術內幕

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓知名女諧星朴娜勑近日捲入爭議，先是被前經紀人控告職場霸凌，又被爆出疑似接受非法醫療施術，引發輿論關注。對此，被指為朴娜勑打點滴的「點滴阿姨」A接受訪問，承認自己不是合法醫療人員，坦言過去確實曾替人進行點滴等行為，但對於替朴娜勑打點滴一事，卻回應「完全沒有印象」。

▲朴娜勑近來捲入負面爭議。（圖／翻攝自Instagram／wooju1025）

根據《文化日報》報導，朴娜勑的前經紀人曾公開指控，表示朴娜勑在2023年7月於某節目拍攝後，在金海某飯店接受一名陌生人的點滴注射，前經紀人也曝光雙方的簡訊紀錄，內容包含疑似入住飯店地址、施術費用、銀行帳號與轉帳紀錄等，試圖佐證非法醫療行為的存在。

對此，A某證實，簡訊中出現的姓名、銀行名稱與帳號都是她的，但是否曾替朴娜勑施術，她仍強調「完全不知道」。當被問到是否認識朴娜勑時，她表示：「知道，是搞笑藝人。」但重申自己對相關施術「真的沒有印象」，也未正面承認曾在該時間點替對方進行點滴。

▲朴娜勑被前經紀人爆料接受違法醫療行為。（圖／翻攝自Instagram／wooju1025）

另外，A某也坦承自己並非合法醫療人員，只是過去在醫藥分業實施前，曾於醫院工作，「醫藥分業實施前我曾在醫院工作過，後來就靠從藥局拿藥到鄰里幫人施打賺點菜錢，之後就沒再做了，什麼也沒做。」她補充，自從醫藥分業後，「因為拿不到藥，就完全沒有再做了。」並稱年紀漸長、視力不好，已很久未從事相關行為。

法律界分析指出，後續爭點恐將聚焦在朴娜勑是否明知對方「並非合法醫療人員」仍接受診療。若她是在不知情的情況下，誤信對方專業身分，可能不需負法律責任。

不過，《Channel A》曾報導，朴娜勑2023年赴台錄製《我獨自生活》時，曾與有類似爭議的「注射阿姨」B某同行，還說出「這會出事的」、「希望不要被韓國知道」、「公司也絕對不能知道」等話，讓外界不得不聯想她或已意識違法風險。對此，朴娜勑方面截至目前仍未正式回應。