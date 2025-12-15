ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

奈良美智來台觀賞《大濛》落淚神預言
今晚再急凍！　下波變天時間曝
金曲歌后「全露畫面」網看傻
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭敬騰 林光寧 Summer 羅志祥 張藝興 Melody 劉涵竹 婁峻碩

曾陷賭債深淵！高山嚮導回山林當起「人肉救護車」

記者許逸群／台北報導

承載百岳登山者共同記憶的紀錄電影《高山遊民》，6日將重返拍攝地，於雪霸國家公園遊客中心舉辦「雪霸特映會」，廣邀山友共襄盛舉。該片主角高山協作「阿共」（趙國恭）長年駐守九九、三六九等山莊，為山友點亮最熟悉的光。導演王安民將親臨映後座談，分享耗時4年拍攝的艱辛歷程。

▲▼紀錄電影《高山遊民》。（圖／海鵬影業提供）

▲紀錄電影《高山遊民》。（圖／海鵬影業提供）

紀錄片《高山遊民》故事聚焦協作員「阿共」，他曾是風光的高山嚮導，卻因誤陷賭債深淵而跌入人生谷底。在經歷逃亡、通緝與入獄的低潮後，他最終選擇重背瓦斯桶，回到熟悉熱愛的山林生活。導演王安民透露，「三六九山莊」目前正進行改建，原始樣貌即將成為歷史，而這棟承載無數登山者回憶、同時也是「阿共的家」的經典山莊，在片中被完整地重現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼紀錄電影《高山遊民》。（圖／海鵬影業提供）

▲三六九山莊。（圖／海鵬影業提供）

該片歷經4年、超過50次深入中央山脈與百岳群峰拍攝，足跡遍及大霸尖山、雪山、玉山、奇萊與合歡等經典場景。拍攝團隊只為捕捉高山協作阿共人生的每一個轉折，盡覽山峰、雲海、雪山圈谷與夕陽等臺灣絕美大景。難得的是，雪霸國家公園管理處特別核准拍攝團隊長期駐點，使記錄工作得以順利且完整地呈現臺灣的登山文化。

▲▼紀錄電影《高山遊民》。（圖／海鵬影業提供）

▲阿共如同「人肉救護車」，發生山難時總是第一個衝鋒陷陣。（圖／海鵬影業提供）

導演王安民從玉山國家公園管理員「Kisu」口中得知，每當發生山難，第一個衝鋒陷陣救人的永遠都是阿共。他感慨地指出，照護山友們飲食起居的高山協作員，其實也是默默奉獻的「人肉救護車」，常在山友們歷經生死交關的時刻扮演最關鍵的角色，對阿共的熱忱善良感到欽服。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

高山遊民王安民

推薦閱讀

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

5小時前

《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

9小時前

蕭敬騰岳父林光寧病逝！　Summer發文慟「我沒有爸爸了」

蕭敬騰岳父林光寧病逝！　Summer發文慟「我沒有爸爸了」

19小時前

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

21小時前

唐綺陽運勢／天蠍「易有職場火花」！金牛貴人運旺 獅子睡眠不足

唐綺陽運勢／天蠍「易有職場火花」！金牛貴人運旺 獅子睡眠不足

11小時前

Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因

Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因

19小時前

郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒媳

郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒媳

8小時前

張藝興發文道歉！　「EXO見面會前5小時缺席」親揭原因：已到北京

張藝興發文道歉！　「EXO見面會前5小時缺席」親揭原因：已到北京

22小時前

朱孝天打臉老婆！　減重15kg「不是為了F4合體」：消停一下吧

朱孝天打臉老婆！　減重15kg「不是為了F4合體」：消停一下吧

7小時前

影后拍片撞邪！　殺青宴緊抱「恐怖布偶」：要帶回家養…法師搶走

影后拍片撞邪！　殺青宴緊抱「恐怖布偶」：要帶回家養…法師搶走

5小時前

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

12/14 12:32

婁峻碩首公開寶寶性別！　甜曝跨年陪焦凡凡工作：陪她到最後

婁峻碩首公開寶寶性別！　甜曝跨年陪焦凡凡工作：陪她到最後

20小時前

熱門影音

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」
李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了
李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張

遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張
小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧
遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了

遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了
婁峻碩首公開寶寶性別！　曝焦凡凡近況：是快樂媽咪

婁峻碩首公開寶寶性別！　曝焦凡凡近況：是快樂媽咪
蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個

蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

歐陽娣娣

歐陽娣娣

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

看更多

黃豪平模仿青峰　當張棋惠嘉賓被喊：退票XD

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

朴娜勑「點滴阿姨」認了：非合法醫療人員！　親揭違法施術內幕

26分鐘前22

胡瓜回鍋華視「首集收視出爐」！　他發豪語...承諾脫衣送機回饋粉絲

39分鐘前0

不只被阿信、周杰倫欽點！　超狂新人團砸數十億「登機翼」開唱

43分鐘前0

張信哲罕洩浪漫感情觀！　絕美MV暗藏文學彩蛋

1小時前0

曹格見面會驚見「吳速玲分身」！　粉絲五官神似前妻忍不住多看一眼

1小時前0

演反派竟收死亡威脅！八點檔男星外景「遭民眾飆罵驅離」

1小時前0

曾陷賭債深淵！高山嚮導回山林當起「人肉救護車」

2小時前30

全身傷痕累累！韓女星控前男友軟禁掐頸　淚訴：公開才能結束

3小時前10

天團嵐確定不去《紅白》！　缺席原因曝…STARTO跨年演唱會上串流

3小時前52

鍾明軒消失10天「斷網隔絕交流」！閉關照曝光　親吐心境轉折

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！
    5小時前2214
  2. 《RM》一次送走2人！韓網反應曝
    9小時前41
  3. 蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了
    19小時前5044
  4. 羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了
    21小時前2214
  5. 唐綺陽運勢／天蠍易有職場火花！
    11小時前4
  6. Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因
    19小時前168
  7. 郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道
    8小時前42
  8. 張藝興道歉！EXO見面會前5小時缺席親揭原因
    22小時前1
  9. 朱孝天打臉老婆！減重15kg「不是為了F4合體」
    7小時前810
  10. 影后拍片撞邪！　殺青宴緊抱「恐怖布偶」：要帶回家養
    5小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合