曾陷賭債深淵！高山嚮導回山林當起「人肉救護車」

記者許逸群／台北報導

承載百岳登山者共同記憶的紀錄電影《高山遊民》，6日將重返拍攝地，於雪霸國家公園遊客中心舉辦「雪霸特映會」，廣邀山友共襄盛舉。該片主角高山協作「阿共」（趙國恭）長年駐守九九、三六九等山莊，為山友點亮最熟悉的光。導演王安民將親臨映後座談，分享耗時4年拍攝的艱辛歷程。

▲紀錄電影《高山遊民》。（圖／海鵬影業提供）

紀錄片《高山遊民》故事聚焦協作員「阿共」，他曾是風光的高山嚮導，卻因誤陷賭債深淵而跌入人生谷底。在經歷逃亡、通緝與入獄的低潮後，他最終選擇重背瓦斯桶，回到熟悉熱愛的山林生活。導演王安民透露，「三六九山莊」目前正進行改建，原始樣貌即將成為歷史，而這棟承載無數登山者回憶、同時也是「阿共的家」的經典山莊，在片中被完整地重現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲三六九山莊。（圖／海鵬影業提供）

該片歷經4年、超過50次深入中央山脈與百岳群峰拍攝，足跡遍及大霸尖山、雪山、玉山、奇萊與合歡等經典場景。拍攝團隊只為捕捉高山協作阿共人生的每一個轉折，盡覽山峰、雲海、雪山圈谷與夕陽等臺灣絕美大景。難得的是，雪霸國家公園管理處特別核准拍攝團隊長期駐點，使記錄工作得以順利且完整地呈現臺灣的登山文化。

▲阿共如同「人肉救護車」，發生山難時總是第一個衝鋒陷陣。（圖／海鵬影業提供）

導演王安民從玉山國家公園管理員「Kisu」口中得知，每當發生山難，第一個衝鋒陷陣救人的永遠都是阿共。他感慨地指出，照護山友們飲食起居的高山協作員，其實也是默默奉獻的「人肉救護車」，常在山友們歷經生死交關的時刻扮演最關鍵的角色，對阿共的熱忱善良感到欽服。