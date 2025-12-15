嵐ARASHI確定不去《紅白》！缺席原因曝…STARTO跨年演唱會上串流

記者陳芊秀／綜合報導

日本國民天團「嵐ARASHI」原本被期待會在NHK跨年盛會《紅白歌唱大賽》合體，如今傳出確定不會出場。這個傳聞被日媒《產經體育》爆料後，在粉絲圈引發熱烈討論。原本外界視為嵐是「最後一次」登上紅白，如今卻選擇缺席，也象徵他們對活動收尾的態度相當謹慎。

▲日本天團嵐宣布2026年巡演後正式解散，近日媒體報導該團將不參加2025《紅白》。（圖／翻攝自Instagram／arashi_5_official）

據相關人士透露，嵐做出此決定的主因之一，正是大野智仍處於精神復健、恢復體力的階段，加上團體已多年沒有公開演出，將《紅白》作為復出第一站風險過高。這樣的判斷，反映出嵐對舞台品質與自身狀態的高度要求。

報導曝光後，日網湧現大量支持聲浪，認為嵐選擇將「最後的舞台」留給付費支持多年的粉絲，是最符合嵐風格的決定。自宣布最終巡演以來，所有資訊皆僅透過粉絲俱樂部發布，徹底展現「粉絲優先」的姿態，也讓多數支持者感到安心與感動。

除了嵐不確定在《紅白》當場，STARTO旗下當紅男團「Snow Man」、「SixTONES」等，近年也逐漸淡化對《紅白》的依賴，轉而透過 YouTube、串流平台與全球直播與粉絲互動。STARTO近日宣布，睽違3年的跨年演唱會，將選擇透過國際串流平台Netflix全球放送，預計2026年1月7日播出，隨著串流時代已經改變觀眾習慣，日媒分析，《紅白》作為「國民級舞台」的地位，或許正迎來新的轉折點。