靈魂沙發錄音撞驚悚靈異！　團員呼吸不順、冒開刀後遺症

▲靈魂沙發在女巫店開唱。（圖／放飛音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

靈魂沙發 SoulFa推出新專輯《失望的山》，11日更於女巫店聊唱會，以最赤裸的演出形式，把創作靈感及背後的故事、挫折與成長毫無保留地分享給觀眾，他們更提到在錄製專輯時遇到無法解釋的事件，在錄音室耳機中聽到疑似講話的聲音，莫名的「神秘人聲」在反覆確認後仍找不到來源，成為這張作品意外的小插曲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼靈魂沙發自爆錄音時發生靈異事件。（圖／放飛音樂提供）



聊唱會上，團員也帶來多首作品背後鮮少被看見的故事。〈無聲〉是亨利入團七年來寫下的第一首歌，別具意義；而在演唱〈銀河之王〉前，本山也爆料Poopoo以前幾乎一天要吃五個便當，是名副其實的「吃飯之王」，Poopoo也自曝因為開完闌尾炎的刀後，變成「打嗝之王」，笑料不斷，也借歌提醒大家：「不是每個人都還記得自己曾經的自信，希望大家也找找心裡那個屬於你的『之王』。」

迷幻風格的〈咒〉則延伸了「價值與框架像咒語般束縛」的概念。他們更分享在錄音時發生的怪事，至今仍無法解釋：某段音樂之間的空檔一直出現「像是有人說話」的聲音，團隊以為是控制室麥克風忘記關，直到回頭查音軌、重唱、逐一排查後卻始終找不到來源，成為了這首歌意外的插曲，本山笑說：「其實也沒那麼恐怖啦，但大家越找越認真，一直要試圖找卻怎麼也找不到比較恐怖。」

在分享〈So Sad〉時，本山談到自己長期習慣壓抑情緒、不敢表達真正的感受，甚至一旦講了，會內疚三到五天，他分享自己長達多年的壓力甚至讓身體一度出現呼吸不順的症狀，還曾被醫生誤診氣喘，最後看了三個醫生才發現源頭竟是焦慮，本山笑說從此不再讓自己內耗：「一件事如果我知道我講了你可能不開心，但我還是得講，因為我也要舒服。」他說現在至少內疚一天就結束，是成熟也是自我修復的一部分。

