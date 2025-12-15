ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

奈良美智來台觀賞《大濛》落淚神預言
今晚再急凍！　下波變天時間曝
金曲歌后「全露畫面」網看傻
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭敬騰 林光寧 Summer 羅志祥 張藝興 Melody 劉涵竹 婁峻碩

靈魂沙發錄音撞驚悚靈異！　團員呼吸不順、冒開刀後遺症

▲▼靈魂沙發在女巫店開唱。（圖／放飛音樂提供）

▲靈魂沙發在女巫店開唱。（圖／放飛音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

靈魂沙發 SoulFa推出新專輯《失望的山》，11日更於女巫店聊唱會，以最赤裸的演出形式，把創作靈感及背後的故事、挫折與成長毫無保留地分享給觀眾，他們更提到在錄製專輯時遇到無法解釋的事件，在錄音室耳機中聽到疑似講話的聲音，莫名的「神秘人聲」在反覆確認後仍找不到來源，成為這張作品意外的小插曲。

▲▼靈魂沙發自爆錄音時發生靈異事件。（圖／放飛音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼靈魂沙發自爆錄音時發生靈異事件。（圖／放飛音樂提供）

▲▼靈魂沙發在女巫店開唱。（圖／放飛音樂提供）

聊唱會上，團員也帶來多首作品背後鮮少被看見的故事。〈無聲〉是亨利入團七年來寫下的第一首歌，別具意義；而在演唱〈銀河之王〉前，本山也爆料Poopoo以前幾乎一天要吃五個便當，是名副其實的「吃飯之王」，Poopoo也自曝因為開完闌尾炎的刀後，變成「打嗝之王」，笑料不斷，也借歌提醒大家：「不是每個人都還記得自己曾經的自信，希望大家也找找心裡那個屬於你的『之王』。」

迷幻風格的〈咒〉則延伸了「價值與框架像咒語般束縛」的概念。他們更分享在錄音時發生的怪事，至今仍無法解釋：某段音樂之間的空檔一直出現「像是有人說話」的聲音，團隊以為是控制室麥克風忘記關，直到回頭查音軌、重唱、逐一排查後卻始終找不到來源，成為了這首歌意外的插曲，本山笑說：「其實也沒那麼恐怖啦，但大家越找越認真，一直要試圖找卻怎麼也找不到比較恐怖。」

在分享〈So Sad〉時，本山談到自己長期習慣壓抑情緒、不敢表達真正的感受，甚至一旦講了，會內疚三到五天，他分享自己長達多年的壓力甚至讓身體一度出現呼吸不順的症狀，還曾被醫生誤診氣喘，最後看了三個醫生才發現源頭竟是焦慮，本山笑說從此不再讓自己內耗：「一件事如果我知道我講了你可能不開心，但我還是得講，因為我也要舒服。」他說現在至少內疚一天就結束，是成熟也是自我修復的一部分。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

靈魂沙發 SoulFa

推薦閱讀

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

3小時前

蕭敬騰岳父林光寧病逝！　Summer發文慟「我沒有爸爸了」

蕭敬騰岳父林光寧病逝！　Summer發文慟「我沒有爸爸了」

17小時前

《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

7小時前

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

19小時前

唐綺陽運勢／天蠍「易有職場火花」！金牛貴人運旺 獅子睡眠不足

唐綺陽運勢／天蠍「易有職場火花」！金牛貴人運旺 獅子睡眠不足

9小時前

Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因

Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因

17小時前

郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒媳

郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒媳

6小時前

張藝興發文道歉！　「EXO見面會前5小時缺席」親揭原因：已到北京

張藝興發文道歉！　「EXO見面會前5小時缺席」親揭原因：已到北京

20小時前

朱孝天打臉老婆！　減重15kg「不是為了F4合體」：消停一下吧

朱孝天打臉老婆！　減重15kg「不是為了F4合體」：消停一下吧

5小時前

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

12/14 12:32

婁峻碩首公開寶寶性別！　甜曝跨年陪焦凡凡工作：陪她到最後

婁峻碩首公開寶寶性別！　甜曝跨年陪焦凡凡工作：陪她到最後

18小時前

影后拍片撞邪！　殺青宴緊抱「恐怖布偶」：要帶回家養…法師搶走

影后拍片撞邪！　殺青宴緊抱「恐怖布偶」：要帶回家養…法師搶走

3小時前

熱門影音

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」
李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了
李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張

遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張
小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧
遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了

遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了
婁峻碩首公開寶寶性別！　曝焦凡凡近況：是快樂媽咪

婁峻碩首公開寶寶性別！　曝焦凡凡近況：是快樂媽咪
蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個

蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

歐陽娣娣

歐陽娣娣

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

看更多

【凌晨大火】新莊民宅惡火！16歲少女受困客廳喪命

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

全身傷痕累累！韓女星控前男友軟禁掐頸　淚訴：公開才能結束

45分鐘前10

嵐ARASHI確定不去《紅白》！缺席原因曝…STARTO跨年演唱會上串流

1小時前31

鍾明軒消失10天「斷網隔絕交流」！閉關照曝光　親吐心境轉折

1小時前0

《SMTM》歌手騙女粉「去飯店性騷」！　受害者崩潰：每天都痛苦

1小時前0

靈魂沙發錄音撞驚悚靈異！　團員呼吸不順、冒開刀後遺症

1小時前0

《不曾見過太陽》兒子成殺人魔！李淑禎演活「李母」悲揭痛苦童年

1小時前0

林可彤單戀不成「買同款香水」感覺在身邊！　專家說話了：這是潛在犯罪者

1小時前0

Kimberley陳芳語頂高燒敬業上工！　范宸菲挺孕肚崩潰摔鏡子

1小時前0

楊婷婭走出父親長照憂鬱　發掘「多元性別男團」：不是異類

2小時前0

奈良美智來台觀賞《大濛》落淚預言「會成名作」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！
    3小時前2014
  2. 蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了
    17小時前5044
  3. 《RM》一次送走2人！韓網反應曝
    7小時前41
  4. 羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了
    19小時前2214
  5. 唐綺陽運勢／天蠍易有職場火花！
    9小時前4
  6. Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因
    17小時前168
  7. 郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道
    6小時前42
  8. 張藝興道歉！EXO見面會前5小時缺席親揭原因
    20小時前1
  9. 朱孝天打臉老婆！減重15kg「不是為了F4合體」
    5小時前810
  10. 宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情
    12/14 12:3263
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合