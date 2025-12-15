林可彤單戀不成「買同款香水」感覺在身邊！　專家說話了：這是潛在犯罪者

記者孟育民／台北報導

庾澄慶（哈林）主持公視益智節目《哈！真相大白了》，邀請藝人林可彤、李新、琳賽，以及青年發展署副署長諶亦聰、巴黎奧運霹靂舞賽事主席陳柏均、香氛藝術家陳美菁等人同台。節目中討論「傳說味道是有記憶的」，林可彤分享自己將暗戀男孩與香水連結的青春回憶，卻被哈林當場笑稱像「變態殺手」，引發全場爆笑。

▲《哈！真相大白了》邀請青年發展署副署長諶亦聰、巴黎奧運霹靂舞賽事主席陳柏均、藝人琳賽，與林可彤、李新、香氛藝術家陳美菁上節目 。（圖／公視提供）

哈林在節目上提問：「氣味會讓你想起什麼事情或什麼人？」林可彤透露，自己過去曾暗戀一名男生，對方習慣噴香奈兒 Sport 運動款、偏中性的香水。由於單戀未果，她竟跑去買了同款香水噴在家裡，還天真地笑說：「感覺他好像隨時都在我身邊。」一番話讓李新等女性來賓聽了驚呼連連，直讚她相當癡心。

▲林可彤買了暗戀男生同款香水 ，在旁的李新聽傻。（圖／公視提供）

林可彤回憶這段青春往事時也害羞表示，「現在只要聞到那個味道，還是會默默想起那個人。」她還轉頭詢問其他來賓：「很多人都有這種經驗吧？」沒想到哈林立刻殺風景，吐槽說：「這怎麼聽起來，很像我在警匪片裡看過的變態殺手？」甚至當場模仿噴香水的動作搞笑演出：「嘿嘿嘿，一聞到就覺得他在我身邊。」瞬間笑翻全場。

▲林可彤、李新湊上聞奧運霹靂舞主席陳柏均。（圖／公視提供）

節目中的專家雷丘律師聽完林可彤的分享後頻頻點頭，也讓哈林忍不住追問：「你是跟她一樣嗎？單戀不成就噴香水？」雷丘律師隨即補刀笑說：「我點頭的原因是，這是潛在犯罪者。」哈林立刻接話：「所以你同意我的說法對吧？」雷丘律師也笑著回應：「同意。」