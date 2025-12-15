《不曾見過太陽》兒子成殺人魔！李淑禎演活「李母」悲揭痛苦童年

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《如果我不曾見過太陽》第二部自11日上線，2天內登上Netflix台灣熱門第一。該劇描述暴雨殺人魔李壬曜犯下連續殺人案背後隱藏的秘密，由曾敬驊、李沐、柯佳嬿等人主演，選角找來多位實力派演員，其中扮演「李壬曜母親」一角的，是11歲演出電影《魯冰花》走紅的女星李淑禎，她日前寫下長文，坦言拿到劇本時就問了經紀人：「製作方是知道我的人生 ，所以才邀請我出演的嗎？」

▲曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》飾演李壬曜，戲裡犯下多起命案，背後隱藏悲傷的秘密。（圖／翻攝自臉書）

李淑禎表示，劇本每場戲中的台詞，都與自己的成長經歷雷同，相似程度近乎九成。她小時候的自己就如同劇中的兒子一樣，面臨家暴與霸凌卻無處可訴，無數次求母親帶她與哥哥離開父親，換來的卻是拒絕與責罵，甚至在她報警抓父親時，被母親指責大逆不道。劇中李母對兒子李壬曜求救的冷漠、甚至通風報信讓債主找到父親進而毆打兒子，除了劇情相似，她的母親也和男主角的媽媽一樣，都叫「李母」，感慨寫道：「讓人最痛的，往往不是直接加害者，而是無意識的間接傷害。因為那是一種背叛，在最信任最仰賴最親密的情感上，生生撕裂的背叛。」

時隔40多年，李淑禎都還在試圖復原心中的傷口，坦言要一個受害者去演繹並「徹底認同」加害者的立場，對當時還在與陰暗拉扯的自己來說「太過勉強、無法理解」，但也轉念認為，這是必須領略的智慧，「現在逃了，便很難幸福地站在陽光下」。

▲李淑禎吐露，《如果我不曾見過太陽》劇本的內容九成與她的人生雷同。（圖／翻攝自臉書）

李淑禎第一次與製作人、導演、編劇見面時，在選角會議室裡失控痛哭，拍攝期間更是不敢看回放，強忍著個人情緒去溫柔地說出每一句台詞。她形容哭泣像是特效藥，每次帶著傷痕回家洗澡時的大哭，都是一種釋放，讓她透過角色對母親多了一分理解。直到殺青時收到選角指導的卡片，卡片寫著「謝謝妳在戲裡戲外的溫柔」，她再度安心地哭了。她感性表示，是神安排她出演這個角色，讓她用擅長的專業走過母親的人生，藉此拉自己一把，從曾經的陰暗中再多看到一點光亮。

童星起家的電影李淑禎，從80年代開始進演藝圈拍電影，1989年憑《魯冰花》的「古茶妹」一角勇奪金馬26最佳女配角。而她當年會入行，是因為父親欠下大筆賭債，為了拍戲，求學時期又受到同學霸凌，長大後才逐步走出傷痛。

▲李淑禎（左）因電影《魯冰花》奪下金馬獎最佳女配角。（圖／翻攝自臉書）

李淑禎這篇剖白文感動無數網友，編劇兼導演簡奇峯也親自現身留言區致謝：「剪接的時候一直想起當時妳跟我說的過去，因為明白這次演出的角色對妳來說有多麼的不容易。」網友也紛紛留言：「職業演員的功力真的不易！劇情與演員的生命歷程冲撞，要拋開內心的情緒忠於劇情的要求太難了！」、「原來是這樣，難怪李母在你的詮釋下，活生生……」、「恭喜演到一部好戲、也釋放了自己成長的情緒」。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

防止老人受虐，請撥打110、113。