ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

奈良美智來台觀賞《大濛》落淚神預言
今晚再急凍！　下波變天時間曝
金曲歌后「全露畫面」網看傻
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭敬騰 林光寧 Summer 羅志祥 張藝興 Melody 劉涵竹 婁峻碩

《不曾見過太陽》兒子成殺人魔！李淑禎演活「李母」悲揭痛苦童年

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《如果我不曾見過太陽》第二部自11日上線，2天內登上Netflix台灣熱門第一。該劇描述暴雨殺人魔李壬曜犯下連續殺人案背後隱藏的秘密，由曾敬驊、李沐、柯佳嬿等人主演，選角找來多位實力派演員，其中扮演「李壬曜母親」一角的，是11歲演出電影《魯冰花》走紅的女星李淑禎，她日前寫下長文，坦言拿到劇本時就問了經紀人：「製作方是知道我的人生 ，所以才邀請我出演的嗎？」

▲▼《不曾見過太陽》李淑禎演活「李母」，悲揭痛苦童年。（圖／翻攝自臉書）

▲曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》飾演李壬曜，戲裡犯下多起命案，背後隱藏悲傷的秘密。（圖／翻攝自臉書）

李淑禎表示，劇本每場戲中的台詞，都與自己的成長經歷雷同，相似程度近乎九成。她小時候的自己就如同劇中的兒子一樣，面臨家暴與霸凌卻無處可訴，無數次求母親帶她與哥哥離開父親，換來的卻是拒絕與責罵，甚至在她報警抓父親時，被母親指責大逆不道。劇中李母對兒子李壬曜求救的冷漠、甚至通風報信讓債主找到父親進而毆打兒子，除了劇情相似，她的母親也和男主角的媽媽一樣，都叫「李母」，感慨寫道：「讓人最痛的，往往不是直接加害者，而是無意識的間接傷害。因為那是一種背叛，在最信任最仰賴最親密的情感上，生生撕裂的背叛。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

時隔40多年，李淑禎都還在試圖復原心中的傷口，坦言要一個受害者去演繹並「徹底認同」加害者的立場，對當時還在與陰暗拉扯的自己來說「太過勉強、無法理解」，但也轉念認為，這是必須領略的智慧，「現在逃了，便很難幸福地站在陽光下」。

▲▼《不曾見過太陽》李淑禎演活「李母」，悲揭痛苦童年。（圖／翻攝自臉書）

▲李淑禎吐露，《如果我不曾見過太陽》劇本的內容九成與她的人生雷同。（圖／翻攝自臉書）

李淑禎第一次與製作人、導演、編劇見面時，在選角會議室裡失控痛哭，拍攝期間更是不敢看回放，強忍著個人情緒去溫柔地說出每一句台詞。她形容哭泣像是特效藥，每次帶著傷痕回家洗澡時的大哭，都是一種釋放，讓她透過角色對母親多了一分理解。直到殺青時收到選角指導的卡片，卡片寫著「謝謝妳在戲裡戲外的溫柔」，她再度安心地哭了。她感性表示，是神安排她出演這個角色，讓她用擅長的專業走過母親的人生，藉此拉自己一把，從曾經的陰暗中再多看到一點光亮。

童星起家的電影李淑禎，從80年代開始進演藝圈拍電影，1989年憑《魯冰花》的「古茶妹」一角勇奪金馬26最佳女配角。而她當年會入行，是因為父親欠下大筆賭債，為了拍戲，求學時期又受到同學霸凌，長大後才逐步走出傷痛。

▲▼《不曾見過太陽》李淑禎演活「李母」，悲揭痛苦童年。（圖／翻攝自臉書）

▲李淑禎（左）因電影《魯冰花》奪下金馬獎最佳女配角。（圖／翻攝自臉書）

李淑禎這篇剖白文感動無數網友，編劇兼導演簡奇峯也親自現身留言區致謝：「剪接的時候一直想起當時妳跟我說的過去，因為明白這次演出的角色對妳來說有多麼的不容易。」網友也紛紛留言：「職業演員的功力真的不易！劇情與演員的生命歷程冲撞，要拋開內心的情緒忠於劇情的要求太難了！」、「原來是這樣，難怪李母在你的詮釋下，活生生……」、「恭喜演到一部好戲、也釋放了自己成長的情緒」。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
防止老人受虐，請撥打110、113。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

如果我不曾見過太陽李淑禎

推薦閱讀

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

3小時前

蕭敬騰岳父林光寧病逝！　Summer發文慟「我沒有爸爸了」

蕭敬騰岳父林光寧病逝！　Summer發文慟「我沒有爸爸了」

17小時前

《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

7小時前

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

19小時前

唐綺陽運勢／天蠍「易有職場火花」！金牛貴人運旺 獅子睡眠不足

唐綺陽運勢／天蠍「易有職場火花」！金牛貴人運旺 獅子睡眠不足

9小時前

Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因

Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因

17小時前

郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒媳

郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒媳

6小時前

張藝興發文道歉！　「EXO見面會前5小時缺席」親揭原因：已到北京

張藝興發文道歉！　「EXO見面會前5小時缺席」親揭原因：已到北京

20小時前

朱孝天打臉老婆！　減重15kg「不是為了F4合體」：消停一下吧

朱孝天打臉老婆！　減重15kg「不是為了F4合體」：消停一下吧

5小時前

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

12/14 12:32

婁峻碩首公開寶寶性別！　甜曝跨年陪焦凡凡工作：陪她到最後

婁峻碩首公開寶寶性別！　甜曝跨年陪焦凡凡工作：陪她到最後

18小時前

影后拍片撞邪！　殺青宴緊抱「恐怖布偶」：要帶回家養…法師搶走

影后拍片撞邪！　殺青宴緊抱「恐怖布偶」：要帶回家養…法師搶走

3小時前

熱門影音

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」
李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了
李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張

遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張
小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧
遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了

遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了
婁峻碩首公開寶寶性別！　曝焦凡凡近況：是快樂媽咪

婁峻碩首公開寶寶性別！　曝焦凡凡近況：是快樂媽咪
蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個

蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

歐陽娣娣

歐陽娣娣

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

看更多

姜大聲生存技能點滿　肌肉姐姐嬌喊歐巴❤

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

全身傷痕累累！韓女星控前男友軟禁掐頸　淚訴：公開才能結束

45分鐘前10

嵐ARASHI確定不去《紅白》！缺席原因曝…STARTO跨年演唱會上串流

1小時前31

鍾明軒消失10天「斷網隔絕交流」！閉關照曝光　親吐心境轉折

1小時前0

《SMTM》歌手騙女粉「去飯店性騷」！　受害者崩潰：每天都痛苦

1小時前0

靈魂沙發錄音撞驚悚靈異！　團員呼吸不順、冒開刀後遺症

1小時前0

《不曾見過太陽》兒子成殺人魔！李淑禎演活「李母」悲揭痛苦童年

1小時前0

林可彤單戀不成「買同款香水」感覺在身邊！　專家說話了：這是潛在犯罪者

1小時前0

Kimberley陳芳語頂高燒敬業上工！　范宸菲挺孕肚崩潰摔鏡子

1小時前0

楊婷婭走出父親長照憂鬱　發掘「多元性別男團」：不是異類

2小時前0

奈良美智來台觀賞《大濛》落淚預言「會成名作」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！
    3小時前2014
  2. 蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了
    17小時前5044
  3. 《RM》一次送走2人！韓網反應曝
    7小時前41
  4. 羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了
    19小時前2214
  5. 唐綺陽運勢／天蠍易有職場火花！
    9小時前4
  6. Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因
    17小時前168
  7. 郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道
    6小時前42
  8. 張藝興道歉！EXO見面會前5小時缺席親揭原因
    20小時前1
  9. 朱孝天打臉老婆！減重15kg「不是為了F4合體」
    5小時前810
  10. 宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情
    12/14 12:3263
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合