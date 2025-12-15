奈良美智來台觀賞《大濛》落淚預言「會成名作」

記者許逸群／台北報導

電影《大濛》上映後持續引爆口碑，上周末單日票房創下上映以來新高，全台正式突破4600萬大關。9m88和胡智強昨（15日）在台北一口氣連跑6場映前與映後，場場滿座率逼近9成，兩人感動之餘也呼籲影迷繼續塞滿戲院。這波熱潮更帶動跨世代觀眾入場，證明電影已成功跨越年齡藩籬。

▲9m88和胡智強勤跑電影活動。（圖／華文創提供）

知名演員林柏宏分享觀影感想，直言「看的時候一直是熱淚盈眶」，大讚製作與演員之精緻。先前便表達高度期待的日本藝術家奈良美智，日前來台舉辦展覽期間，特地走進戲院觀賞本片。他看完後深受感動，於社群平台盛讚《大濛》「很可能會成為名作」，讓導演陳玉勳也於臉書感性回應致謝。

▲▼電影《大濛》劇照。（圖／華文創提供）



奈良美智透露觀影時忍不住落淚，特別點出片中葬禮隊伍演奏的〈莎韻之鐘〉，與自身生命經驗產生了強烈重疊。他寫下：「在被時代擺弄、翻弄的時候，人類的本性就會顯現出來。我覺得《大濛》也會成為名作。」不僅止於文字分享，奈良美智更在社群平台轉發預告，甚至親自穿著台灣限定的「藍白拖」，造訪了《大濛》拍攝地之一的蒜頭糖廠蔗埕文化園區朝聖，引發一波影迷跟進打卡熱潮。

▲電影《大濛》場景引起熱議。（圖／華文創提供）

除了情感層面，電影在視覺與造型上的高度考究同樣成為熱議焦點。本屆金馬獎最佳造型設計得主許力文揭露幕後細節，劇組為還原 1950 年代吃足苦頭。其中柯煒林飾演的「趙公道」造型更是讓團隊傷透腦筋，因其角色設定為退伍軍人、不打理自己，造型團隊使用傳統手動推子刻意製造出坑坑巴巴的「怪平頭」，搭配粗糙妝感徹底抹去型男形象。

此外，許力文也證實曾敬驊為符合躲藏在甘蔗田中的設定，在拍攝過程中被要求逐步「變髒」，保留不同階段狀態，只為在大銀幕上呈現出可信而立體的時代風景。