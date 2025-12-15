金曲歌后「全露畫面」網看傻！艾怡良處女秀化身媽媽桑

記者許逸群／台北報導

被譽為「台劇審美標竿」的温昇豪，領軍台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》開播即繳出亮眼成績單。然而最大話題聚焦在獻出戲劇處女秀的金曲歌后艾怡良，她飾演的媽媽桑一登場就以「上圍全露」的震撼畫面成為收視亮點，儘管畫面經過馬賽克處理，衝擊力仍十足，立刻引爆全網熱搜與討論！

▲整形外科醫療影集《整形過後》。（圖／六魚文創提供）

艾怡良在劇中飾演的媽媽桑Hana，與游董（郭子乾飾）表面上是金錢關係，內裡卻糾纏著對愛情的卑微與張狂。她回憶，導演常提醒她必須抱持著「失去我會抓狂」的信念入戲。為此，艾怡良量身定做了胸部假體，笑稱穿戴過程花了不少時間，但效果出奇地好，甚至一度讓她「捨不得拿掉」。

▲艾怡良戲劇處女秀大膽演出。（圖／六魚文創提供）

另一組引發熱議的角色是湯志偉飾演的控制狂父親「Jacky哥」，這份扭曲的愛甚至讓女兒李霏（王渝萱飾）不惜毀容尋求解脫。有觀眾好奇湯志偉在劇中聲線沙啞是否嗓音出狀況，他本人則笑稱，流氣又江湖味的經紀人搭配沙啞嗓音，全都是導演林立書的精心設計，演起來既好玩又有挑戰性。

除了父女情結，劉瑞琪飾演的高中老師永馨與安心亞飾演的女兒，兩人的母女衝突戲碼也令觀眾印象深刻。特別是安心亞在首播中抓包媽媽偷偷諮詢性別重置手術的爆發戲，讓劉瑞琪直言這是全劇情感上最具挑戰的一場。她解釋道，永馨必須在女兒的質問下，堅守自己又不能顯得太過強勢，分寸極難拿捏。

談及與安心亞的合作，劉瑞琪笑稱原以為她是個酷女孩，相處後才發現她其實非常細膩又幽默，「甚至能讀懂我眼神裡的每一個訊息，她真的太優秀了。」除了親情線動人心弦，温昇豪飾演的江浩宇，其大學學妹楊雅頌（張榕容飾）即將登場，與安心亞飾演的內助蘇菲意外激起情感火花。