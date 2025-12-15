ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
奈良美智來台觀賞《大濛》落淚神預言
今晚再急凍！　下波變天時間曝
金曲歌后「全露畫面」網看傻
C羅加入《玩命關頭11》！馮迪索證實「量身打造角色」

▲馮迪索（左）透露足球天王C羅將加入《玩命關頭11》演出。（圖／翻攝IG／＠vindiesel）

圖文／CTWANT

好萊塢人氣動作鉅片《玩命關頭》系列最新續作《玩命關頭11》再添國際巨星！男主角馮迪索（Vin Diesel）近日於Instagram發文，驚喜宣布葡萄牙足球天王C羅（Cristiano Ronaldo）確定加盟，並透露劇組特別為他「量身打造角色」，掀起影迷與球迷熱烈討論。

馮迪索在貼文中表示：「大家一直問，他會不會加入《玩命》宇宙……我必須說，他是真正的狠角色。我們為他寫了一個角色。」貼文一出，馬上引起外媒與粉絲關注。雖然目前C羅在片中的角色尚未公開，但據悉他可能會客串登場，也不排除擔綱更重要的新角色，成為唐老大團隊的新助力。

《玩命關頭11》預計將是這個橫跨超過20年的動作系列的最終章，主演卡司陣容強大，包含喬丹娜布魯斯特（Jordana Brewster）、傑森史塔森（Jason Statham）、蜜雪兒羅德里奎茲（Michelle Rodriguez）、路達克里斯（Ludacris）、泰瑞斯吉布森（Tyrese Gibson）、姜成鎬（Sung Kang）、娜塔莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）等都將回歸。

而前集反派傑森摩莫亞（Jason Momoa）是否繼續出演仍未明朗，巨石強森（Dwayne Johnson）則預計回歸加盟。導演與劇組目前對劇情仍保密中，但馮迪索曾透露，故事將「重返洛杉磯」系列起點，替整個系列畫下句點。

《玩命關頭11》預計將於2027年4月上映，預計明年正式開拍。隨著C羅強勢加盟，這部全球矚目的動作大片更添話題性，也讓影迷對最終章的發展更加期待。


原始連結

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

玩命關頭11C羅溤迪索

