李濬榮入伍倒數不擔心！「期待演技蛻變」　感謝粉絲：看見我的努力

記者張筱涵／綜合報導

演員李濬榮近日在2025 AAA頒獎典禮相關活動受訪時，談到即將入伍一事，展現出與外界想像不同的從容態度。他坦言，對入伍本身並沒有過度擔心，反而抱持著期待的心情，認為那將是一段自己從未經歷過的全新環境，也讓他對未來產生更多好奇。

▲李濬榮今年行程滿檔。（圖／翻攝自Instagram／real_2junyoung）



李濬榮表示：「對入伍這件事並沒有想太多，反而覺得那裡可能會有我從未經歷過的環境，讓人期待。」他也進一步提到，自己相當好奇在完成軍中服役後，是否會對演技帶來新的變化與成長，「也很好奇服役之後，我的演技會產生什麼樣的改變。」

近一年來，李濬榮以高密度的作品與活動行程活躍於戲劇、舞台與綜藝領域，並在2025 AAA頒獎典禮中獲得最佳演員獎肯定，今年對自己而言是格外重要的一年，感受到更多人開始真正看見他一路走來的努力，但也提醒自己不因此自滿，而是希望在未來持續精進。

即將暫別演藝圈履行兵役，李濬榮並未將其視為中斷，而是視為人生中另一段累積養分的過程。他也期待在完成服役、回到舞台與鏡頭前時，能以更加成熟、不同面貌的演技，再次與觀眾見面，並送上祝福：「每年一到1月1日，心情多少都會起伏，希望能度過一個不被那些情緒左右、平安的一年。也希望大家都能好好守住自己的想法與內心，祝大家健康平安。我也會好好完成（軍隊）服役回來的。」