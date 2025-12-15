ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

泰勒絲發員工獎金「總金額高達61億」
今晚再急凍！　下波變天時間曝
蕭敬騰岳父林光寧病逝！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭敬騰 林光寧 Summer 羅志祥 張藝興 Melody 劉涵竹 婁峻碩

李濬榮入伍倒數不擔心！「期待演技蛻變」　感謝粉絲：看見我的努力

記者張筱涵／綜合報導

演員李濬榮近日在2025 AAA頒獎典禮相關活動受訪時，談到即將入伍一事，展現出與外界想像不同的從容態度。他坦言，對入伍本身並沒有過度擔心，反而抱持著期待的心情，認為那將是一段自己從未經歷過的全新環境，也讓他對未來產生更多好奇。

▲▼李濬榮。（圖／翻攝自Instagram／real_2junyoung）

▲李濬榮今年行程滿檔。（圖／翻攝自Instagram／real_2junyoung）

李濬榮表示：「對入伍這件事並沒有想太多，反而覺得那裡可能會有我從未經歷過的環境，讓人期待。」他也進一步提到，自己相當好奇在完成軍中服役後，是否會對演技帶來新的變化與成長，「也很好奇服役之後，我的演技會產生什麼樣的改變。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

近一年來，李濬榮以高密度的作品與活動行程活躍於戲劇、舞台與綜藝領域，並在2025 AAA頒獎典禮中獲得最佳演員獎肯定，今年對自己而言是格外重要的一年，感受到更多人開始真正看見他一路走來的努力，但也提醒自己不因此自滿，而是希望在未來持續精進。

即將暫別演藝圈履行兵役，李濬榮並未將其視為中斷，而是視為人生中另一段累積養分的過程。他也期待在完成服役、回到舞台與鏡頭前時，能以更加成熟、不同面貌的演技，再次與觀眾見面，並送上祝福：「每年一到1月1日，心情多少都會起伏，希望能度過一個不被那些情緒左右、平安的一年。也希望大家都能好好守住自己的想法與內心，祝大家健康平安。我也會好好完成（軍隊）服役回來的。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李濬榮

推薦閱讀

蕭敬騰岳父林光寧病逝！　Summer發文慟「我沒有爸爸了」

蕭敬騰岳父林光寧病逝！　Summer發文慟「我沒有爸爸了」

14小時前

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

16小時前

《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

4小時前

Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因

Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因

14小時前

唐綺陽運勢／天蠍「易有職場火花」！金牛貴人運旺 獅子睡眠不足

唐綺陽運勢／天蠍「易有職場火花」！金牛貴人運旺 獅子睡眠不足

6小時前

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

37分鐘前

張藝興發文道歉！　「EXO見面會前5小時缺席」親揭原因：已到北京

張藝興發文道歉！　「EXO見面會前5小時缺席」親揭原因：已到北京

17小時前

郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒媳

郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒媳

3小時前

婁峻碩首公開寶寶性別！　甜曝跨年陪焦凡凡工作：陪她到最後

婁峻碩首公開寶寶性別！　甜曝跨年陪焦凡凡工作：陪她到最後

15小時前

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

12/14 12:32

吳怡霈日本尪疑惑「台薑母鴨桌椅好矮」　岳父13字回擊秒結束對話

吳怡霈日本尪疑惑「台薑母鴨桌椅好矮」　岳父13字回擊秒結束對話

18小時前

劉涵竹公開網友私訊「被騷擾4年」！　怒曝瘋狂行徑：尋求法律協助

劉涵竹公開網友私訊「被騷擾4年」！　怒曝瘋狂行徑：尋求法律協助

13小時前

熱門影音

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」
李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了
李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張

遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張
小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧
遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了

遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了
婁峻碩首公開寶寶性別！　曝焦凡凡近況：是快樂媽咪

婁峻碩首公開寶寶性別！　曝焦凡凡近況：是快樂媽咪
蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個

蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

歐陽娣娣

歐陽娣娣

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

看更多

【死亡凝視】騎士想跨越雙黃線被警盯上　立刻裝沒事騎走XD

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

樂天女孩「鼻樑嚴重變形」！休賽季忍痛動刀　親揭復原狀況

6分鐘前0

《狙擊蝴蝶》陳妍希謊言曝光開虐！戲迷火大開罵　編劇急上火線發聲

10分鐘前0

李濬榮入伍倒數不擔心！「期待演技蛻變」　感謝粉絲：看見我的努力

37分鐘前55

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

52分鐘前0

宋偉恩錄影失控一度動手！自揭「校園霸凌」黑暗過往：對人際關係恐懼

53分鐘前10

影后拍片撞邪！　殺青宴緊抱「恐怖布偶」：要帶回家養…法師搶走

1小時前0

剩半個月！2025年度人氣票選「全區即時TOP10」　戰況提前白熱化

1小時前10

聖誕好事集音樂會　李芷婷睽違5年推新專輯明年開唱

1小時前0

郭方儒情斷邱偲琹消瘦！首談分手內幕　女方交韓國新歡「大方送祝福」

1小時前0

童年陰影揭殘酷真相！女兒鏡頭前逼問母親：對記憶真實感到困惑

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了
    14小時前4839
  2. 羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了
    16小時前2214
  3. 《RM》一次送走2人！韓網反應曝
    4小時前1
  4. Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因
    14小時前168
  5. 唐綺陽運勢／天蠍易有職場火花！
    6小時前4
  6. 快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！
    37分鐘前85
  7. 張藝興道歉！EXO見面會前5小時缺席親揭原因
    17小時前1
  8. 郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道
    3小時前42
  9. 婁峻碩首公開寶寶性別
    15小時前81
  10. 宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情
    12/14 12:3263
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合