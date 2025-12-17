12月17日星座運勢／牡羊求職秒錄取！天秤找對目標 雙子溝通順暢
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：聰明靈活工作
感情：保持順其自然
財運：避免股票虧損
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：魔羯
雙子座 ♊
工作：客戶溝通良好
感情：可以自由自在
財運：加強現金監管
幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：雙子
天秤座 ♎
工作：找到理想目標
感情：幸福甜蜜圍繞
財運：獲得意外錢財
幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：金牛
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：抱持進步動力
感情：祈求好運降臨
財運：把握大勢發展
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：水瓶
金牛座 ♉
工作：切中問題要害
感情：成為對方依靠
財運：加強趨勢分析
幸運色：白色
貴人：雙子
小人：天蠍
處女座 ♍
工作：求才門路增多
感情：彼此扶持直前
財運：謹慎資金投資
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：巨蟹
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：抱持耐心和諧
感情：問題可以解決
財運：規避不明風險
幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：牡羊
天蠍座 ♏
工作：技能有望提升
感情：心情患得患失
財運：瞭解資本市場
幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：獅子
雙魚座 ♓
工作：職場效益提升
感情：散發個人魅力
財運：看準投資行情
幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：求職順便錄取
感情：共同共創成長
財運：提升專業學習
幸運色：金色
貴人：射手
小人：天秤
獅子座 ♌
工作：順利擺脫混亂
感情：拿出確定保證
財運：控制降低成本
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：射手
射手座 ♐
工作：工作氣氛愉快
感情：完整呈現情緒
財運：提高獲利盈利
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響