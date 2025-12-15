好萊塢大導羅伯萊納家中爆命案！1男1女離奇陳屍　凶殺科小組介入調查

記者田暐瑋／綜合報導

奧斯卡大導羅伯萊納（Rob Reiner）執導過多部知名電影，他位於西洛杉磯的自宅14日被發現有一男一女陳屍其中，搶劫謀殺科的相關人員已接手調查，目前尚未得知死者的身份。

美國時間14日下午一男一女被發現死於名導羅伯萊納（Rob Reiner）和其妻子的家中，洛杉磯消防局（LAFD）接到醫療救助的通知趕到現場，發現死者是一名約78歲的男性和一名約68歲的女性。儘管警方並未透露死者的身份，但兩名死者的年齡與羅伯萊納夫妻相符，洛杉磯警察局（LAPD）搶劫兇殺科的人員已接手此案，屋內聚集大批警力。

▲羅伯雷納（Rob Reiner）。（圖／美聯社）



雷納獲得兩次艾美獎的肯定，執導了多部經典電影，包括1984年的《搖滾萬萬歲》和1987年的《公主新娘》，1990年推出的心理恐怖驚悚片《戰慄遊戲》以及1995年的浪漫愛情片《白宮夜未眠》也都大獲好評，2018年的作品《震撼真相》集結湯米李瓊斯、伍迪哈里遜、詹姆斯馬斯登、蜜拉喬娃維琪、潔西卡貝兒等實力派巨星，該片也是繼《郵報：密戰》後，又一著墨媒體報導時代意義的電影。